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Песок на миллионы ушел в тень: суд в Махачкале взыскал с шахтера долг перед регионом

Россия » Юг » Махачкала

Ленинский районный суд Махачкалы обязал жителя Каякентского района выплатить государству более 20,7 миллиона рублей. Эти средства должны компенсировать ущерб, который мужчина нанес региону в ходе незаконного бизнеса.

Карьерные работы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Карьерные работы

Суд установил, что в 2022 году ответчик организовал нелегальную добычу песка и песчано-гравийной смеси. Работы велись на арендованном земельном участке в Каякентском районе, однако необходимых разрешений на добычу полезных ископаемых у предпринимателя не было.

За незаконное предпринимательство мужчина ранее получил судимость по статье 171 УК РФ. Прокуратура Каякентского района, рассчитав объем нанесенного вреда природным ресурсам и недополученные государством доходы, подала иск о взыскании средств в полном объеме.

Теперь надзорное ведомство контролирует процесс выплаты всей суммы в бюджет.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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