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Десять лет пустых обещаний: Петербург наконец сдвинул с мертвой точки проект "Театральной"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге до конца 2026 года начнут проектировать выход со станции метро "Театральная". Об этом 21 июля на заседании правительства города сообщил гендиректор "Метростроя Северной столицы" Дмитрий Васильев.

Вагоны "Балтиец" в депо "Автово"
Фото: commons.wikimedia.org by Skylover13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вагоны "Балтиец" в депо "Автово"

Ситуация вокруг "Театральной" остается одной из самых затяжных в истории петербургского метрополитена. Станцию обещали открыть еще в 2015 году, но сроки сдвигали более пяти раз. Основной проблемой стало согласование места для вестибюлей: поиск подходящей локации длится несколько лет.

Ранее обсуждался вариант размещения выхода на улице Декабристов, на территории бассейна НГУ имени Лесгафта. Однако окончательное решение не принято. Против строительства на своих объектах выступают "Роснефть" и владелец Дома быта. В июне 2024 года Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) отклонил все поступившие замечания.

Планы "Метростроя Северной столицы" на текущий год

Помимо работы над "Театральной", компания планирует реализовать ряд задач на разных линиях метрополитена:

Направление / Линия Задачи
Зеленая ветка Завершить проходку двухпутного тоннеля, начать земляные работы для станций "Богатырская" и "Каменка"
Коричневая линия Пройти 4,3 км тоннелей (участок "Путиловская" — "Каретная"), соорудить две шахты и пройти тоннель до "Лиговского проспекта-2"
Фиолетовая линия Подготовить стройплощадки от "Комендантского проспекта" до "Коломяжской" вместе с депо
Инфраструктура Подготовить площадку для депо "Красносельское"

"До конца нынешнего года планируют начать проектирование выхода для станции метро "Театральная"", — сообщил гендиректор "Метростроя Северной столицы" Дмитрий Васильев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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