Прощание с мегаполисами ради села: финансовый стимул заставил выпускников выбрать Мордовию

Двадцать пять специалистов пополнят штат муниципальных учреждений культуры Республики Мордовия в рамках федеральной программы "Земский работник культуры".
Программа решает проблему кадрового дефицита в поселках и городах с населением до 50 тысяч человек. Условием участия является обязательство отработать по специальности минимум пять лет. Взамен государство выплачивает специалисту единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей.
В список участников попали как выпускники профильных вузов, так и студенты старших курсов с опытом работы. Среди новых сотрудников — преподаватели музыки и хореографии, режиссеры, библиотекари, организаторы самодеятельности и мастера декоративно-прикладного творчества.
Большинство специалистов — уроженцы республики. Однако программа привлекает и людей из других регионов. Например, в Темниковский историко-краеведческий музей переезжает Егор Клюев из Кемеровской области, выпускник специальности "Музейное дело".
В министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ отметили, что приток кадров зависел от активности местных администраций. Больше всего новых сотрудников примут в Рузаевском и Ромодановском районах.
|Район / Учреждение
|Количество специалистов
|Рузаевский район
|4
|Ромодановский район
|4
|Инсарский район
|3
|Ардатовская ДШИ №1, ДК Дубенского района, Атемарская ДШИ
|по 2
Также новые сотрудники приступят к работе в Атяшевском, Большеберезниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском, Чамзинском и Темниковском районах. Для сравнения: в прошлом году по этой программе трудоустроились четыре человека в Ковылкинском и Ичалковском районах.
"Успешному решению кадрового вопроса способствует также деятельная заинтересованность со стороны руководства муниципалитетов", — сообщили в министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ.
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