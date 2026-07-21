Прощание с мегаполисами ради села: финансовый стимул заставил выпускников выбрать Мордовию

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Россия » Поволжье » Саранск

Двадцать пять специалистов пополнят штат муниципальных учреждений культуры Республики Мордовия в рамках федеральной программы "Земский работник культуры".

Сцена
Фото: commons.wikimedia.org by JoshGennings, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сцена

Программа решает проблему кадрового дефицита в поселках и городах с населением до 50 тысяч человек. Условием участия является обязательство отработать по специальности минимум пять лет. Взамен государство выплачивает специалисту единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Кто приедет работать в регион

В список участников попали как выпускники профильных вузов, так и студенты старших курсов с опытом работы. Среди новых сотрудников — преподаватели музыки и хореографии, режиссеры, библиотекари, организаторы самодеятельности и мастера декоративно-прикладного творчества.

Большинство специалистов — уроженцы республики. Однако программа привлекает и людей из других регионов. Например, в Темниковский историко-краеведческий музей переезжает Егор Клюев из Кемеровской области, выпускник специальности "Музейное дело".

География распределения

В министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ отметили, что приток кадров зависел от активности местных администраций. Больше всего новых сотрудников примут в Рузаевском и Ромодановском районах.

Район / Учреждение Количество специалистов
Рузаевский район 4
Ромодановский район 4
Инсарский район 3
Ардатовская ДШИ №1, ДК Дубенского района, Атемарская ДШИ по 2

Также новые сотрудники приступят к работе в Атяшевском, Большеберезниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском, Чамзинском и Темниковском районах. Для сравнения: в прошлом году по этой программе трудоустроились четыре человека в Ковылкинском и Ичалковском районах.

"Успешному решению кадрового вопроса способствует также деятельная заинтересованность со стороны руководства муниципалитетов", — сообщили в министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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