Слишком долго ждали врачей: Тверская область запустила маршрут, который изменит доступ к медицине

Жители Тверской области могут бесплатно пройти обследование у врачей узкого профиля. В четверг начнет работу "Поезд здоровья" — часть программы "Здоровье Верхневолжья", которую поддержало правительство региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациентка

Первым пунктом остановки станет поселок Химинститута: прием пройдет на базе Калининской ЦРБ. В пятницу, 24 июля, врачи переедут в Конаково, где развернутся на базе местной ЦРБ по адресу: улица Энергетиков, д. 32. В оба дня специалисты будут принимать с 9:00 до 16:00.

Параметр Информация Доступные врачи Кардиолог, невролог, онколог, педиатр, терапевт, уролог, акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог, врач УЗИ Диагностика Клинический анализ крови, тест на ВИЧ, сахар, холестерин, флюорография, ЭКГ, УЗИ, маммография Документы Паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинские выписки (при наличии)

"Пройти бесплатное медицинское обследование и получить рекомендацию врачей может каждый житель. Ждем всех, кто хочет проверить свое здоровье!", — сообщила Алёна Аршинова.

Проект "Здоровье Верхневолжья" разработан для того, чтобы сделать профильную медицину доступнее для жителей районов и малых городов. Помимо выездных бригад, программа предусматривает создание "Пунктов здоровья" в Твери. Их планируют разворачивать по выходным в местах с высоким пешеходным трафиком.

Ответы на популярные вопросы

Кто может записаться на прием?

Обследование доступно любому жителю региона. Нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Где еще будут работать врачи?

Помимо "Поезда здоровья", в Твери по выходным будут работать стационарные "Пункты здоровья" в оживленных частях города.

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