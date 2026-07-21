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Администрация Псковского района проведёт перезахоронение 13 красноармейцев

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковском районе 27 июля отметят 82-ю годовщину освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Мемориальный комплекс с Вечным огнем
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Мемориальный комплекс с Вечным огнем

В 11:00 на центральном воинском мемориале "Жидилов Бор" пройдет торжественный митинг. Сейчас на территории объекта работают строители, но на время памятного мероприятия благоустройство остановят, чтобы люди могли подойти к монументам.

Основной частью программы станет церемония перезахоронения 13 красноармейцев. Останки бойцов нашли участники поискового отряда "Обелиск" под руководством Павла Васильева.

Также на мемориале установят именные знаки двум солдатам, чьи личности удалось установить спустя десятилетия — лейтенанту Алексею Задесенецу и рядовому Ивану Рёрекину.

"Памятные мероприятия, посвящённые 82‑й годовщине освобождения территории от немецко‑фашистских захватчиков, пройдут в Псковском районе 27 июля", — сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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