Администрация Псковского района проведёт перезахоронение 13 красноармейцев

В Псковском районе 27 июля отметят 82-ю годовщину освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Мемориальный комплекс с Вечным огнем

В 11:00 на центральном воинском мемориале "Жидилов Бор" пройдет торжественный митинг. Сейчас на территории объекта работают строители, но на время памятного мероприятия благоустройство остановят, чтобы люди могли подойти к монументам.

Основной частью программы станет церемония перезахоронения 13 красноармейцев. Останки бойцов нашли участники поискового отряда "Обелиск" под руководством Павла Васильева.

Также на мемориале установят именные знаки двум солдатам, чьи личности удалось установить спустя десятилетия — лейтенанту Алексею Задесенецу и рядовому Ивану Рёрекину.

"Памятные мероприятия, посвящённые 82‑й годовщине освобождения территории от немецко‑фашистских захватчиков, пройдут в Псковском районе 27 июля", — сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.