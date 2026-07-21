Новоржев готовится к зиме без привычной трубы: замена дымохода к сентябрю станет решающим испытанием

В муниципальной котельной № 3 Новоржева Псковской области заменят дымовую трубу. Подрядчик определен по итогам электронного аукциона, в котором участвовали три организации.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Рабочие обслуживают трубопровод и приборы в котельной

Конкуренция позволила снизить стоимость контракта на 6%. Итоговая сумма работ составит 1 219 685,70 рублей.

"Замена дымовой трубы — значимое мероприятие для стабильной работы всей системы теплоснабжения. Это напрямую влияет на надёжность подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Держу ход работ на личном контроле", — отметила глава муниципалитета Любовь Трифонова.

Работы выполнит компания ООО "Лугатепломонтаж". Срок завершения проекта — до конца сентября 2026 года. Обновление оборудования поможет обеспечить безопасный режим работы котельной к началу отопительного периода.

Параметр Данные Стоимость работ 1 219 685,70 руб. Экономия бюджета 6% от начальной цены Срок завершения Сентябрь 2026 года

Для жителей малых городов и поселков состояние муниципальных котельных определяет комфорт всей зимы. Своевременная замена изношенных узлов, таких как дымоходы, предотвращает аварии и перебои с отоплением в жилом секторе и школах.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех