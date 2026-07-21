Новоржев готовится к зиме без привычной трубы: замена дымохода к сентябрю станет решающим испытанием

В муниципальной котельной № 3 Новоржева Псковской области заменят дымовую трубу. Подрядчик определен по итогам электронного аукциона, в котором участвовали три организации.
Конкуренция позволила снизить стоимость контракта на 6%. Итоговая сумма работ составит 1 219 685,70 рублей.
"Замена дымовой трубы — значимое мероприятие для стабильной работы всей системы теплоснабжения. Это напрямую влияет на надёжность подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Держу ход работ на личном контроле", — отметила глава муниципалитета Любовь Трифонова.
Работы выполнит компания ООО "Лугатепломонтаж". Срок завершения проекта — до конца сентября 2026 года. Обновление оборудования поможет обеспечить безопасный режим работы котельной к началу отопительного периода.
|Параметр
|Данные
|Стоимость работ
|1 219 685,70 руб.
|Экономия бюджета
|6% от начальной цены
|Срок завершения
|Сентябрь 2026 года
Для жителей малых городов и поселков состояние муниципальных котельных определяет комфорт всей зимы. Своевременная замена изношенных узлов, таких как дымоходы, предотвращает аварии и перебои с отоплением в жилом секторе и школах.
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