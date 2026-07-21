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Чернянка может измениться до неузнаваемости: федеральный конкурс определит судьбу городских пространств

Россия » Центр » Белгород

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев обсудил с жителями Чернянского округа вопросы безопасности, выплаты бойцам СВО и планы по обновлению городской среды.

Велопарк с аттракционами и фонтаном на закате
Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены
Велопарк с аттракционами и фонтаном на закате

Основная часть беседы коснулась работы ПВО. Из-за частых налётов беспилотников ситуация в регионе остаётся тяжёлой, однако число сбитых целей растёт. За последние двое суток подразделения "БАРС-Белгород" и "Орлан" уничтожили 339 дронов: 153 за вчерашний день и 186 за текущий. Александр Шуваев сообщил, что ежедневно координирует действия региона с Минобороны.

Отдельно затронули бюрократические сложности при получении региональных выплат участниками СВО. Чтобы ветеранам не приходилось лично посещать ведомства, процесс переведут в цифровой формат. С 1 августа оформить поддержку можно будет через "Госуслуги" или МФЦ без очередей. Губернатор уже поручил профильному министерству подготовить техническую базу для этого перехода.

Также заговорили о благоустройстве Чернянки. Город подал заявку на первый Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды для приграничных территорий. Проект получил название "Центр Чернянки — центр притяжения". Если работа получит федеральную поддержку, город сможет обновить общественные пространства. Итоги конкурса объявят в августе.

Направление Результат / Срок
Работа ПВО (за 2 суток) 339 сбитых БПЛА
Цифровизация выплат СВО С 1 августа
Результаты конкурса благоустройства Август
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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