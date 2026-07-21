Губернатор Белгородской области Александр Шуваев обсудил с жителями Чернянского округа вопросы безопасности, выплаты бойцам СВО и планы по обновлению городской среды.
Основная часть беседы коснулась работы ПВО. Из-за частых налётов беспилотников ситуация в регионе остаётся тяжёлой, однако число сбитых целей растёт. За последние двое суток подразделения "БАРС-Белгород" и "Орлан" уничтожили 339 дронов: 153 за вчерашний день и 186 за текущий. Александр Шуваев сообщил, что ежедневно координирует действия региона с Минобороны.
Отдельно затронули бюрократические сложности при получении региональных выплат участниками СВО. Чтобы ветеранам не приходилось лично посещать ведомства, процесс переведут в цифровой формат. С 1 августа оформить поддержку можно будет через "Госуслуги" или МФЦ без очередей. Губернатор уже поручил профильному министерству подготовить техническую базу для этого перехода.
Также заговорили о благоустройстве Чернянки. Город подал заявку на первый Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды для приграничных территорий. Проект получил название "Центр Чернянки — центр притяжения". Если работа получит федеральную поддержку, город сможет обновить общественные пространства. Итоги конкурса объявят в августе.
|Направление
|Результат / Срок
|Работа ПВО (за 2 суток)
|339 сбитых БПЛА
|Цифровизация выплат СВО
|С 1 августа
|Результаты конкурса благоустройства
|Август
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.