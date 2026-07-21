Врио главы Республики Дагестан Фёдор Щукин провел совещание по правопорядку. Главными темами стали подготовка школ к учебному году и организация предстоящих выборов.
К 1 сентября в республике начнут работу 2393 образовательных учреждения. В этом числе семь новых школ и один детский сад. Фёдор Щукин поручил закончить капитальные ремонты и установить системы пожарной и антитеррористической безопасности до начала занятий.
Готовность заведений проверят муниципальные комиссии. В их состав вошли сотрудники МЧС, представители силовых структур и родительские комитеты. Срок завершения проверок — 14 августа.
В республике готовятся к выборам, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Председатель Избиркома РД Магомед Дибиров сообщил, что обстановка в регионе стабильная. Для обеспечения безопасности помещений предусмотрены резервные участки.
|Показатель
|Значение
|Количество участковых комиссий
|1726
|Число избирателей в списках
|1,7 млн человек
|Даты голосования
|18, 19, 20 сентября
Почти 2000 образовательных организаций прошли Всероссийские учения по безопасности. Сотрудники и учащиеся отработали действия при чрезвычайных ситуациях. Фёдор Щукин обязал правоохранительные органы и профильные министерства обеспечить защиту граждан в общественных местах.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.