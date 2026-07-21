Слишком рискованно доверять только замкам: Дагестан изменил подход к защите детей в школах

Врио главы Республики Дагестан Фёдор Щукин провел совещание по правопорядку. Главными темами стали подготовка школ к учебному году и организация предстоящих выборов.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Урок в классе с картой мира

К 1 сентября в республике начнут работу 2393 образовательных учреждения. В этом числе семь новых школ и один детский сад. Фёдор Щукин поручил закончить капитальные ремонты и установить системы пожарной и антитеррористической безопасности до начала занятий.

Готовность заведений проверят муниципальные комиссии. В их состав вошли сотрудники МЧС, представители силовых структур и родительские комитеты. Срок завершения проверок — 14 августа.

Организация голосования

В республике готовятся к выборам, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Председатель Избиркома РД Магомед Дибиров сообщил, что обстановка в регионе стабильная. Для обеспечения безопасности помещений предусмотрены резервные участки.

Показатель Значение Количество участковых комиссий 1726 Число избирателей в списках 1,7 млн человек Даты голосования 18, 19, 20 сентября

Комплексная безопасность

Почти 2000 образовательных организаций прошли Всероссийские учения по безопасности. Сотрудники и учащиеся отработали действия при чрезвычайных ситуациях. Фёдор Щукин обязал правоохранительные органы и профильные министерства обеспечить защиту граждан в общественных местах.

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