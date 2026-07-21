В Печенгском муниципальном округе Мурманской области закупят 15 тысяч тонн угля для отопительного сезона. На эти цели выделят 202,2 миллиона рублей.
Топливо распределят между несколькими населенными пунктами. Поставки пойдут в Печенгу, Спутник и Корзуново, а также на станцию Печенга (19 км). Согласно условиям контракта, опубликованного на сайте госзакупок, весь объем угля должны доставить в течение июля 2027 года.
|Параметр
|Данные
|Общий объем закупки
|15 000 тонн
|Сумма контракта
|202,2 млн рублей
|Срок поставки
|1-31 июля 2027 года
Для сравнения, в Полярных Зорях на закупку угля предусмотрели 21 миллион рублей.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.