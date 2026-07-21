Разница в счетах поражает: поставки угля в Мурманской области обнажили пропасть между поселками

В Печенгском муниципальном округе Мурманской области закупят 15 тысяч тонн угля для отопительного сезона. На эти цели выделят 202,2 миллиона рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные вагоны с углем

Топливо распределят между несколькими населенными пунктами. Поставки пойдут в Печенгу, Спутник и Корзуново, а также на станцию Печенга (19 км). Согласно условиям контракта, опубликованного на сайте госзакупок, весь объем угля должны доставить в течение июля 2027 года.

Параметр Данные Общий объем закупки 15 000 тонн Сумма контракта 202,2 млн рублей Срок поставки 1-31 июля 2027 года

Для сравнения, в Полярных Зорях на закупку угля предусмотрели 21 миллион рублей.