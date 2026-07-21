В Перми ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в реку Мулянку. К работам по очистке водоема привлекают дополнительные силы из Республики Коми.
Проблемы с загрязнением стали известны 17 июля, когда жители поселка Кондратово заметили в реке черные пятна. Специалисты Пермского зоопарка и волонтеры успели вывезти из опасной зоны 33 птицы.
"Акваторию Мулянки перекрывают 18 рубежей защитных заграждений, состоящих из 87 бонов", — сообщил гендиректор ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" Ильшат Шарафутдинов.
Сначала нефтяники уберут слой нефтепродуктов с воды, после чего займутся береговой линией. Работы идут в круглосуточном режиме. В ближайшее время в город прибудет отряд спасателей из Коми, имеющий опыт ликвидации подобных аварий.
Вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Беланович потребовал от руководства компании увеличить ресурсы для ускорения процесса. По его словам, затяжные дожди подняли уровень воды, из-за чего нефть осела на берегах и кустарниках. Теперь, когда вода спала, очистка растительности стала приоритетной задачей.
Чтобы остатки нефтяной пленки не попали в Каму, в районе улицы Строителей монтируют дополнительные заграждения.
|Мера контроля
|Цель/Результат
|Заградительные боны
|18 рубежей (87 бонов) для локализации пятен
|Анализ воздуха
|Превышений ПДК токсинов не зафиксировано
|Воздушная разведка
|Использование БПЛА для оценки площади загрязнения
Роспотребнадзор по Пермскому краю подтвердил, что в воздухе нет опасных концентраций токсинов. Ведомство продолжит забирать пробы и следить за динамикой показателей по рекомендации межведомственной рабочей группы.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.