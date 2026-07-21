Природа Пермского края под ударом: разлив нефтепродуктов лишил регион спокойствия

В Перми ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в реку Мулянку. К работам по очистке водоема привлекают дополнительные силы из Республики Коми.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Река и мост в пасмурную погоду

Проблемы с загрязнением стали известны 17 июля, когда жители поселка Кондратово заметили в реке черные пятна. Специалисты Пермского зоопарка и волонтеры успели вывезти из опасной зоны 33 птицы.

"Акваторию Мулянки перекрывают 18 рубежей защитных заграждений, состоящих из 87 бонов", — сообщил гендиректор ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" Ильшат Шарафутдинов.

Сначала нефтяники уберут слой нефтепродуктов с воды, после чего займутся береговой линией. Работы идут в круглосуточном режиме. В ближайшее время в город прибудет отряд спасателей из Коми, имеющий опыт ликвидации подобных аварий.

Сложности очистки и защита Камы

Вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Беланович потребовал от руководства компании увеличить ресурсы для ускорения процесса. По его словам, затяжные дожди подняли уровень воды, из-за чего нефть осела на берегах и кустарниках. Теперь, когда вода спала, очистка растительности стала приоритетной задачей.

Чтобы остатки нефтяной пленки не попали в Каму, в районе улицы Строителей монтируют дополнительные заграждения.

Мера контроля Цель/Результат Заградительные боны 18 рубежей (87 бонов) для локализации пятен Анализ воздуха Превышений ПДК токсинов не зафиксировано Воздушная разведка Использование БПЛА для оценки площади загрязнения

Роспотребнадзор по Пермскому краю подтвердил, что в воздухе нет опасных концентраций токсинов. Ведомство продолжит забирать пробы и следить за динамикой показателей по рекомендации межведомственной рабочей группы.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов