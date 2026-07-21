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Подземка больше не единственное спасение: в Санкт-Петербурге запустят альтернативную сеть

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

В Санкт-Петербурге создадут систему наземного метро на базе городских электричек. О подготовке проекта рассказал председатель комитета по транспорту Денис Минкин на заседании городского правительства.

Электричка
Фото: stroi.mos.ru by Пресс-служба Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Электричка

Новая сеть должна разгрузить подземку и связать отдаленные районы с центром. По предварительным расчетам, ежегодно наземным транспортом смогут пользоваться около 180 млн пассажиров.

Власти планируют полностью встроить железную дорогу в общую транспортную схему города. Для этого введут единый билет: владельцы карт "Подорожник" получат скидку при пересадке с электрички в метро.

"Основу новой системы составят городские электрички", — сообщил Денис Минкин.

Развитие подземки и бюджет

Параллельно с наземным проектом город продолжает развивать классический метрополитен. Ранее губернатор Александр Беглов объявил о планах проложить линию до аэропорта Пулково с дальнейшим продлением до Экспофорума. Сейчас рабочие строят участок в районе будущей станции "Каменка".

Направление Детали / Финансирование
Бюджет метро (3 года) Около 200 млрд рублей
Прогнозируемый пассажиропоток наземного метро 180 млн человек в год
Приоритетные маршруты Пулково, Экспофорум, ст. Каменка

Несмотря на выделенные средства, для масштабного расширения сети городу потребуются дополнительные инвестиции из федерального бюджета.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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