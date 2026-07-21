В Санкт-Петербурге создадут систему наземного метро на базе городских электричек. О подготовке проекта рассказал председатель комитета по транспорту Денис Минкин на заседании городского правительства.
Новая сеть должна разгрузить подземку и связать отдаленные районы с центром. По предварительным расчетам, ежегодно наземным транспортом смогут пользоваться около 180 млн пассажиров.
Власти планируют полностью встроить железную дорогу в общую транспортную схему города. Для этого введут единый билет: владельцы карт "Подорожник" получат скидку при пересадке с электрички в метро.
"Основу новой системы составят городские электрички", — сообщил Денис Минкин.
Параллельно с наземным проектом город продолжает развивать классический метрополитен. Ранее губернатор Александр Беглов объявил о планах проложить линию до аэропорта Пулково с дальнейшим продлением до Экспофорума. Сейчас рабочие строят участок в районе будущей станции "Каменка".
|Направление
|Детали / Финансирование
|Бюджет метро (3 года)
|Около 200 млрд рублей
|Прогнозируемый пассажиропоток наземного метро
|180 млн человек в год
|Приоритетные маршруты
|Пулково, Экспофорум, ст. Каменка
Несмотря на выделенные средства, для масштабного расширения сети городу потребуются дополнительные инвестиции из федерального бюджета.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.