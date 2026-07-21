Света не было два дня: жители Крыма получили право на денежную выплату от государства

Жители Крыма, которые оставались без света более двух суток, получат компенсацию в размере 15 тысяч рублей. На эти выплаты Минфин России дополнительно выделит региону 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке

Решение о выделении средств согласовали с президентом Владимиром Путиным. Деньги направят всем гражданам, которые попали под критерий отсутствия электроснабжения в течение двух и более суток и подали соответствующее заявление.

"Все заявители, подходящие под данную категорию, оперативно получат компенсацию в размере 15 тысяч рублей", — сообщил Сергей Аксёнов.

Параметр Значение Общий объем выделенных средств 5 млрд рублей Сумма выплаты на одного человека 15 тыс. рублей Условие получения Отсутствие электричества более 2 суток