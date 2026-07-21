Жители Крыма, которые оставались без света более двух суток, получат компенсацию в размере 15 тысяч рублей. На эти выплаты Минфин России дополнительно выделит региону 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Решение о выделении средств согласовали с президентом Владимиром Путиным. Деньги направят всем гражданам, которые попали под критерий отсутствия электроснабжения в течение двух и более суток и подали соответствующее заявление.
"Все заявители, подходящие под данную категорию, оперативно получат компенсацию в размере 15 тысяч рублей", — сообщил Сергей Аксёнов.
|Параметр
|Значение
|Общий объем выделенных средств
|5 млрд рублей
|Сумма выплаты на одного человека
|15 тыс. рублей
|Условие получения
|Отсутствие электричества более 2 суток
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.