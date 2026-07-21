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Миллионы ушли в никуда: экс-глава фонда в Ленобласти понес наказание за срыв стройки домов

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Бывший генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области Александр Горшенёв получил условный срок за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Правосудие: Фемида, весы и молоток
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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С октября 2019 года по март 2022 года Горшенёв вместе с заместителем Денисом Чибисовым потратил более 89 миллионов рублей бюджетных средств без законных оснований. По данным следствия, из-за этих расходов Фонд долгое время не мог завершить строительство домов, в которых должны были поселиться обманутые застройщиками люди.

Кроме того, чиновники получили от подрядчиков взятки на сумму более 17 миллионов рублей. Деньги платили за завышение стоимости контрактов на проектно-изыскательские работы, а также за приемку объектов и своевременную оплату счетов.

Показатель Сумма / Срок
Нецелевые расходы из бюджета более 89 млн рублей
Полученные взятки от подрядчиков более 17 млн рублей
Назначенный штраф 12 млн рублей
Конфискованное имущество 9 млн рублей

Суд назначил Горшенёву шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Также экс-глава Фонда обязан выплатить штраф в 12 миллионов рублей; имущество, нажитое преступным путем, на сумму 9 миллионов рублей конфисковано в пользу государства.

Ранее, в декабре, соучастник преступления Денис Чибисов также был осужден и получил условный срок.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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