Миллионы ушли в никуда: экс-глава фонда в Ленобласти понес наказание за срыв стройки домов

Бывший генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области Александр Горшенёв получил условный срок за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
С октября 2019 года по март 2022 года Горшенёв вместе с заместителем Денисом Чибисовым потратил более 89 миллионов рублей бюджетных средств без законных оснований. По данным следствия, из-за этих расходов Фонд долгое время не мог завершить строительство домов, в которых должны были поселиться обманутые застройщиками люди.
Кроме того, чиновники получили от подрядчиков взятки на сумму более 17 миллионов рублей. Деньги платили за завышение стоимости контрактов на проектно-изыскательские работы, а также за приемку объектов и своевременную оплату счетов.
|Показатель
|Сумма / Срок
|Нецелевые расходы из бюджета
|более 89 млн рублей
|Полученные взятки от подрядчиков
|более 17 млн рублей
|Назначенный штраф
|12 млн рублей
|Конфискованное имущество
|9 млн рублей
Суд назначил Горшенёву шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Также экс-глава Фонда обязан выплатить штраф в 12 миллионов рублей; имущество, нажитое преступным путем, на сумму 9 миллионов рублей конфисковано в пользу государства.
Ранее, в декабре, соучастник преступления Денис Чибисов также был осужден и получил условный срок.
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