Заправки больше не будут прежними: новые правила в Севастополе изменят привычный график водителей

Завтра, 22 июля, заправить автомобиль или купить топливо на АЗС в Севастополе можно будет по QR-кодам. Все необходимые коды владельцам уже разослали.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС

Основной лимит на заправку бака по QR-коду составляет 20 литров. Временно разрешили заливать топливо в канистры для домашних генераторов. Для этого нужно предъявить оригинал СТС: номер машины в документе должен совпадать с данными в коде. Водитель может распределить доступный объем между баком и канистрой.

Тем, у кого нет QR-кода, завтра доступна покупка бензина марки АИ-100 в объеме до 40 литров.

"Заправка пропан-бутаном производится только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации, заправка неисправных и непроверенных баллонов запрещена", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Владельцы кодов на пропан-бутан могут заправиться по адресу: Городское шоссе, 15. Лимит для них составляет до 40 литров.

Тип заправки / Топливо Условие / Лимит По QR-коду (бензин) до 20 литров (баки и канистры для генераторов при наличии СТС) Без QR-кода (АИ-100) до 40 литров Пропан-бутан (по коду) до 40 литров (Городское шоссе, 15) Газовые баллоны только поверенные и исправные