Завтра, 22 июля, заправить автомобиль или купить топливо на АЗС в Севастополе можно будет по QR-кодам. Все необходимые коды владельцам уже разослали.
Основной лимит на заправку бака по QR-коду составляет 20 литров. Временно разрешили заливать топливо в канистры для домашних генераторов. Для этого нужно предъявить оригинал СТС: номер машины в документе должен совпадать с данными в коде. Водитель может распределить доступный объем между баком и канистрой.
Тем, у кого нет QR-кода, завтра доступна покупка бензина марки АИ-100 в объеме до 40 литров.
"Заправка пропан-бутаном производится только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации, заправка неисправных и непроверенных баллонов запрещена", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Владельцы кодов на пропан-бутан могут заправиться по адресу: Городское шоссе, 15. Лимит для них составляет до 40 литров.
|Тип заправки / Топливо
|Условие / Лимит
|По QR-коду (бензин)
|до 20 литров (баки и канистры для генераторов при наличии СТС)
|Без QR-кода (АИ-100)
|до 40 литров
|Пропан-бутан (по коду)
|до 40 литров (Городское шоссе, 15)
|Газовые баллоны
|только поверенные и исправные
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.