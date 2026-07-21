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Заправки больше не будут прежними: новые правила в Севастополе изменят привычный график водителей

Россия » Юг » Севастополь

Завтра, 22 июля, заправить автомобиль или купить топливо на АЗС в Севастополе можно будет по QR-кодам. Все необходимые коды владельцам уже разослали.

Закрытая АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС

Основной лимит на заправку бака по QR-коду составляет 20 литров. Временно разрешили заливать топливо в канистры для домашних генераторов. Для этого нужно предъявить оригинал СТС: номер машины в документе должен совпадать с данными в коде. Водитель может распределить доступный объем между баком и канистрой.

Тем, у кого нет QR-кода, завтра доступна покупка бензина марки АИ-100 в объеме до 40 литров.

"Заправка пропан-бутаном производится только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации, заправка неисправных и непроверенных баллонов запрещена", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Владельцы кодов на пропан-бутан могут заправиться по адресу: Городское шоссе, 15. Лимит для них составляет до 40 литров.

Тип заправки / Топливо Условие / Лимит
По QR-коду (бензин) до 20 литров (баки и канистры для генераторов при наличии СТС)
Без QR-кода (АИ-100) до 40 литров
Пропан-бутан (по коду) до 40 литров (Городское шоссе, 15)
Газовые баллоны только поверенные и исправные
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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