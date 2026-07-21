Полицейские и следователи Ульяновска ликвидировали организованную группу, которая продавала контрафактные вейпы. Злоумышленники создали сеть сбыта немаркированной продукции, игнорируя требования российского законодательства об обязательной маркировке товаров.
Следствие установило, что организаторами схемы выступили двое местных жителей. Склад для хранения товара они устроили в жилом доме на улице Аблукова в Засвияжском районе. Распределением продукции занимались пять торговых точек, которые работали в разных частях города.
|Показатель
|Данные
|Общая стоимость изъятого товара
|Более 10 млн рублей
|Количество точек сбыта
|5 магазинов
|Количество фигурантов
|2 человека
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Засвияжскому району совместно с СУ СК России по Ульяновской области изъяли всю партию товара из оборота. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемым назначили меру принуждения в виде обязательства о явке.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.