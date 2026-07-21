Бизнес на подделках закончился: силовики в Ульяновске обрушили сеть сбыта немаркированных вейпов

Полицейские и следователи Ульяновска ликвидировали организованную группу, которая продавала контрафактные вейпы. Злоумышленники создали сеть сбыта немаркированной продукции, игнорируя требования российского законодательства об обязательной маркировке товаров.

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Следствие установило, что организаторами схемы выступили двое местных жителей. Склад для хранения товара они устроили в жилом доме на улице Аблукова в Засвияжском районе. Распределением продукции занимались пять торговых точек, которые работали в разных частях города.

Показатель Данные Общая стоимость изъятого товара Более 10 млн рублей Количество точек сбыта 5 магазинов Количество фигурантов 2 человека

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Засвияжскому району совместно с СУ СК России по Ульяновской области изъяли всю партию товара из оборота. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемым назначили меру принуждения в виде обязательства о явке.