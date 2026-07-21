В Карелии укрепляют систему противовоздушной защиты объектов инфраструктуры и формируют мобильные огневые бригады. Решение приняли на первом заседании регионального штаба по реагированию на угрозы нападения с применением беспилотных летательных аппаратов.
Новые меры направлены на защиту стратегических предприятий, транспортных узлов и энергетических объектов региона. Мобильные расчеты позволят быстрее реагировать на появление БПЛА в разных частях республики, что особенно актуально для удаленных районов и приграничных территорий.
Для обычного жителя, работника завода или энергетика эти меры означают усиление безопасности на рабочих местах и снижение рисков повреждения критически важной инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение и логистика региона.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.