Безопасность в Карелии под ударом: созданные бригады изменили систему защиты критических узлов

В Карелии укрепляют систему противовоздушной защиты объектов инфраструктуры и формируют мобильные огневые бригады. Решение приняли на первом заседании регионального штаба по реагированию на угрозы нападения с применением беспилотных летательных аппаратов.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Новые меры направлены на защиту стратегических предприятий, транспортных узлов и энергетических объектов региона. Мобильные расчеты позволят быстрее реагировать на появление БПЛА в разных частях республики, что особенно актуально для удаленных районов и приграничных территорий.

Для обычного жителя, работника завода или энергетика эти меры означают усиление безопасности на рабочих местах и снижение рисков повреждения критически важной инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение и логистика региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов