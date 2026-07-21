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Безопасность в Карелии под ударом: созданные бригады изменили систему защиты критических узлов

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Карелии укрепляют систему противовоздушной защиты объектов инфраструктуры и формируют мобильные огневые бригады. Решение приняли на первом заседании регионального штаба по реагированию на угрозы нападения с применением беспилотных летательных аппаратов.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Новые меры направлены на защиту стратегических предприятий, транспортных узлов и энергетических объектов региона. Мобильные расчеты позволят быстрее реагировать на появление БПЛА в разных частях республики, что особенно актуально для удаленных районов и приграничных территорий.

Для обычного жителя, работника завода или энергетика эти меры означают усиление безопасности на рабочих местах и снижение рисков повреждения критически важной инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение и логистика региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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