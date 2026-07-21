Сначала потоп, а потом холод: погодный вектор в Приморье предрешил финал лета самым жестким образом

Приморский край ожидает переходный период с резкими погодными перепадами. В августе регион могут захлестнуть сильные дожди, а уже в сентябре в отдельных районах возможен первый снег.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

Метеорологи предупреждают: сценарий предварительный, но общая тенденция указывает на высокую вероятность природных аномалий.

Риски августовских ливней

В последний месяц лета Приморье традиционно попадает под влияние влажных масс с Тихого океана. Если циклоны разовьются активно или к Японскому морю выйдут тропические системы, часть территорий края накроют затяжные и интенсивные дожди.

"Пока говорить о рекордах преждевременно, но вероятность периодов с очень интенсивными осадками в августе действительно повышена", — отметил синоптик Михаил Алексеев.

Опасности на дорогах и в поселках

Сильные ливни всегда бьют по слабым точкам инфраструктуры. Подтопления наиболее вероятны в низинах, у береговой линии и в поселках, где ливневая канализация не справляется с объемом воды.

Транспортная доступность также может пострадать. На трассах падает видимость. В горах затяжные дожди часто приводят к размыву полотна и локальным оползням. Водителям советуют сверять маршруты со штормовыми предупреждениями.

Ранний снег в сентябре

К сентябрю погодный вектор сменится. В северных и высокогорных районах Приморья возможны первые снегопады. Это обычное явление для данной географии при вторжении холодных воздушных масс.

"Даже если первые снежные осадки появятся в горах, на большей части Приморья еще сохранится осенняя погода с плюсовыми температурами", — пояснила климатолог Ольга Воронцова.

Специалисты подчеркивают: долгосрочный прогноз дает лишь общее представление. Точные даты прихода циклонов и объем осадков станут известны ближе к делу. Жителям региона рекомендуют ориентироваться на ежедневные сводки.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев