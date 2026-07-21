Приморский край ожидает переходный период с резкими погодными перепадами. В августе регион могут захлестнуть сильные дожди, а уже в сентябре в отдельных районах возможен первый снег.
Метеорологи предупреждают: сценарий предварительный, но общая тенденция указывает на высокую вероятность природных аномалий.
В последний месяц лета Приморье традиционно попадает под влияние влажных масс с Тихого океана. Если циклоны разовьются активно или к Японскому морю выйдут тропические системы, часть территорий края накроют затяжные и интенсивные дожди.
"Пока говорить о рекордах преждевременно, но вероятность периодов с очень интенсивными осадками в августе действительно повышена", — отметил синоптик Михаил Алексеев.
Сильные ливни всегда бьют по слабым точкам инфраструктуры. Подтопления наиболее вероятны в низинах, у береговой линии и в поселках, где ливневая канализация не справляется с объемом воды.
Транспортная доступность также может пострадать. На трассах падает видимость. В горах затяжные дожди часто приводят к размыву полотна и локальным оползням. Водителям советуют сверять маршруты со штормовыми предупреждениями.
К сентябрю погодный вектор сменится. В северных и высокогорных районах Приморья возможны первые снегопады. Это обычное явление для данной географии при вторжении холодных воздушных масс.
"Даже если первые снежные осадки появятся в горах, на большей части Приморья еще сохранится осенняя погода с плюсовыми температурами", — пояснила климатолог Ольга Воронцова.
Специалисты подчеркивают: долгосрочный прогноз дает лишь общее представление. Точные даты прихода циклонов и объем осадков станут известны ближе к делу. Жителям региона рекомендуют ориентироваться на ежедневные сводки.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.