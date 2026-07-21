Здание бывшего Морского вокзала в Санкт-Петербурге официально признали объектом культурного наследия регионального значения. Теперь постройка 1977-1982 годов, расположенная на площади Морской Славы, находится под государственной охраной. В будущем здесь откроют гостиницу.
Комитет по охране памятников (КГИОП) уже утвердил предмет охраны и границы территории объекта. Это решение ставит точку в дискуссиях о статусе здания и определяет правила его дальнейшей эксплуатации.
"Совсем недавно на работе группы мы обсуждали этот вопрос и единодушно согласились с предложением о включении здания в список объектов наследия. Во-первых, это очень характерный образец так называемого советского модернизма. Во-вторых, это здание играет значительную роль как градостроительная доминанта", — пояснил зампред Совета по сохранению культурного наследия Петербурга Михаил Мильчик.
Перевод здания в статус памятника не противоречит планам по его развитию. Еще в прошлом году городские власти обсуждали смену функций вокзала и прилегающей территории "Морского фасада". В список разрешенных видов использования земель предлагали добавить общепит, торговлю и гостиничный сервис.
Для Петербурга сохранение памятников советского модернизма становится важным вызовом: такие здания часто воспринимаются как утилитарные постройки, хотя именно они формируют облик города второй половины XX века. В случае с Морским вокзалом статус ОКН позволит избежать сноса или радикальной перестройки фасадов при создании отеля.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.