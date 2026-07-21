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Петербург меняет судьбу знакового здания: бывший Морской вокзал станет гостиницей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Здание бывшего Морского вокзала в Санкт-Петербурге официально признали объектом культурного наследия регионального значения. Теперь постройка 1977-1982 годов, расположенная на площади Морской Славы, находится под государственной охраной. В будущем здесь откроют гостиницу.

Морской вокзал в Санкт-Петербурге.
Фото: commons.wikimedia.org by Bene Riobó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морской вокзал в Санкт-Петербурге.

Комитет по охране памятников (КГИОП) уже утвердил предмет охраны и границы территории объекта. Это решение ставит точку в дискуссиях о статусе здания и определяет правила его дальнейшей эксплуатации.

"Совсем недавно на работе группы мы обсуждали этот вопрос и единодушно согласились с предложением о включении здания в список объектов наследия. Во-первых, это очень характерный образец так называемого советского модернизма. Во-вторых, это здание играет значительную роль как градостроительная доминанта", — пояснил зампред Совета по сохранению культурного наследия Петербурга Михаил Мильчик.

Перевод здания в статус памятника не противоречит планам по его развитию. Еще в прошлом году городские власти обсуждали смену функций вокзала и прилегающей территории "Морского фасада". В список разрешенных видов использования земель предлагали добавить общепит, торговлю и гостиничный сервис.

Для Петербурга сохранение памятников советского модернизма становится важным вызовом: такие здания часто воспринимаются как утилитарные постройки, хотя именно они формируют облик города второй половины XX века. В случае с Морским вокзалом статус ОКН позволит избежать сноса или радикальной перестройки фасадов при создании отеля.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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