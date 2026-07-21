Зима больше не будет пугать: Владикавказ и Моздок избавятся от потерь тепла в жилом секторе

В Северной Осетии в 2026 году заменят более шести километров изношенных тепловых сетей. Работы уже начались во Владикавказе и Моздоке, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Прокладка труб на улице

"В этом году заменим более шести километров изношенных теплотрасс. Работы уже идут во Владикавказе и Моздоке. Новые сети обеспечат стабильную подачу тепла в дома", — сообщил Сергей Меняйло.

Модернизация инфраструктуры поможет ликвидировать утечки горячей воды и снизить потери тепла при транспортировке. Обновление труб напрямую влияет на надежность системы отопления: новые сети меньше подвержены авариям, что особенно критично в зимний период.

Замена участков проходит по государственным программам. Итогом станет повышение энергоэффективности теплоснабжения в жилом секторе двух городов.

Параметр Показатель Общий объем замены сетей Более 6 км Города проведения работ Владикавказ, Моздок Срок реализации 2026 год

Обновление теплотрасс важно для стабильной работы коммунальных служб. Износ труб ведет к частым прорывам, что вызывает перебои с отоплением и требует постоянных экстренных ремонтов. Системная замена сетей позволяет перейти от латания дыр к долгосрочному обеспечению тепла в домах.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех