Зима больше не будет пугать: Владикавказ и Моздок избавятся от потерь тепла в жилом секторе

В Северной Осетии в 2026 году заменят более шести километров изношенных тепловых сетей. Работы уже начались во Владикавказе и Моздоке, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"В этом году заменим более шести километров изношенных теплотрасс. Работы уже идут во Владикавказе и Моздоке. Новые сети обеспечат стабильную подачу тепла в дома", — сообщил Сергей Меняйло.
Модернизация инфраструктуры поможет ликвидировать утечки горячей воды и снизить потери тепла при транспортировке. Обновление труб напрямую влияет на надежность системы отопления: новые сети меньше подвержены авариям, что особенно критично в зимний период.
Замена участков проходит по государственным программам. Итогом станет повышение энергоэффективности теплоснабжения в жилом секторе двух городов.
|Параметр
|Показатель
|Общий объем замены сетей
|Более 6 км
|Города проведения работ
|Владикавказ, Моздок
|Срок реализации
|2026 год
Обновление теплотрасс важно для стабильной работы коммунальных служб. Износ труб ведет к частым прорывам, что вызывает перебои с отоплением и требует постоянных экстренных ремонтов. Системная замена сетей позволяет перейти от латания дыр к долгосрочному обеспечению тепла в домах.
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