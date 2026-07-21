Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природа Камчатки берет свое: переход на новые мощности изменит жизнь региона к 2030 году
Исследование Nature Metabolism: спорт снижает риск инсульта при ожирении лучше лекарств
Кошмар с очередями закончился: Псковская область открыла доступ к бензину для всех автомобилей
Дети ждали ремонта слишком долго: Воронежская область заставит фирму заплатить за срыв сроков
Карты города придется перерисовывать: развитие метро в Петербурге решит давний транспортный коллапс
Город рискует потерять историю: судебный спор предопределил судьбу старейшего здания в Петрозаводске
Безопасность теперь на нуле: атаки в проливе вынудили Индию искать новых поставщиков нефти
Камчатский государственный университет открыл государственную школу сёрфинга на Халактырском пляже
Работа встала, но деньги придут: соглашение с Минтрудом обеспечит выплаты крымчанам в простое

Зима больше не будет пугать: Владикавказ и Моздок избавятся от потерь тепла в жилом секторе

Россия » Юг » Владикавказ

В Северной Осетии в 2026 году заменят более шести километров изношенных тепловых сетей. Работы уже начались во Владикавказе и Моздоке, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Прокладка труб на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Прокладка труб на улице

"В этом году заменим более шести километров изношенных теплотрасс. Работы уже идут во Владикавказе и Моздоке. Новые сети обеспечат стабильную подачу тепла в дома", — сообщил Сергей Меняйло.

Модернизация инфраструктуры поможет ликвидировать утечки горячей воды и снизить потери тепла при транспортировке. Обновление труб напрямую влияет на надежность системы отопления: новые сети меньше подвержены авариям, что особенно критично в зимний период.

Замена участков проходит по государственным программам. Итогом станет повышение энергоэффективности теплоснабжения в жилом секторе двух городов.

Параметр Показатель
Общий объем замены сетей Более 6 км
Города проведения работ Владикавказ, Моздок
Срок реализации 2026 год

Обновление теплотрасс важно для стабильной работы коммунальных служб. Износ труб ведет к частым прорывам, что вызывает перебои с отоплением и требует постоянных экстренных ремонтов. Системная замена сетей позволяет перейти от латания дыр к долгосрочному обеспечению тепла в домах.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Экономика и бизнес
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Авто
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Нефть
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Последние материалы
Усталость не проходит даже после сна: организм подает сигналы о критическом сбое
НАСА готовит запуск, которого ждали десятилетиями: новый телескоп может найти ответы о судьбе Вселенной
Болезненное детство будущей звезды: родительница Игоря Крутого раскрыла тяжёлые детали его рождения
После освобождения Ефремов получил главную роль: его экранным сыном станет звезда российского кино
Дыхание чистоты: создаем гармонию и уверенность с помощью естественного аромата кожи
Намазал и забыл — тут не работает: почему воск для лап не спасёт питомца от горячего асфальта
Проверенные решения вместо бюрократии: судьбу лунной миссии доверили гражданской спутниковой сети
Забота о себе без компромиссов: как чувствовать себя великолепно в любом возрасте
Красота, которая доводит до белого каления: какие растения превращают жизнь дачника в бесконечную уборку
Заплывшая талия уходит без скручиваний: 4 домашних движения против валиков на боках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.