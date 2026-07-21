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Хватит превращать леса в свалки: Ростовская область подготовила меры, которые ударят по карману

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области намерены усилить борьбу с незаконными свалками и нелегальным вывозом мусора. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, регион планирует ужесточить наказание для нарушителей и обновить инфраструктуру сбора отходов.

Уборка мусора
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Уборка мусора

За последнее время в области провели более 60 экологических рейдов. Инспекторы поймали на горячем свыше 380 человек. Только за 2026 год составили 125 протоколов, а общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей.

Власти решили, что текущих мер недостаточно, поэтому направили в Госдуму предложение ввести более строгие санкции для водителей, которые помогают незаконно вывозить мусор.

Чтобы снизить желание сбрасывать отходы в овраги и лесополосы, в регионе обновят систему сбора мусора. На эти работы выделили 262 млн рублей из областного бюджета.

Мероприятие по благоустройству Количество / Сумма
Новые контейнерные площадки более 1100 шт.
Дополнительные мусорные контейнеры 300 шт.
Реконструкция старых площадок 680 объектов
Общий объем финансирования 262 млн рублей

"В Ростовской области планируют ужесточить меры борьбы с незаконным вывозом отходов", — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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