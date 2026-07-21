Хватит превращать леса в свалки: Ростовская область подготовила меры, которые ударят по карману

В Ростовской области намерены усилить борьбу с незаконными свалками и нелегальным вывозом мусора. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, регион планирует ужесточить наказание для нарушителей и обновить инфраструктуру сбора отходов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Уборка мусора

За последнее время в области провели более 60 экологических рейдов. Инспекторы поймали на горячем свыше 380 человек. Только за 2026 год составили 125 протоколов, а общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей.

Власти решили, что текущих мер недостаточно, поэтому направили в Госдуму предложение ввести более строгие санкции для водителей, которые помогают незаконно вывозить мусор.

Чтобы снизить желание сбрасывать отходы в овраги и лесополосы, в регионе обновят систему сбора мусора. На эти работы выделили 262 млн рублей из областного бюджета.

Мероприятие по благоустройству Количество / Сумма Новые контейнерные площадки более 1100 шт. Дополнительные мусорные контейнеры 300 шт. Реконструкция старых площадок 680 объектов Общий объем финансирования 262 млн рублей

"В Ростовской области планируют ужесточить меры борьбы с незаконным вывозом отходов", — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов