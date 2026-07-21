В Ростовской области намерены усилить борьбу с незаконными свалками и нелегальным вывозом мусора. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, регион планирует ужесточить наказание для нарушителей и обновить инфраструктуру сбора отходов.
За последнее время в области провели более 60 экологических рейдов. Инспекторы поймали на горячем свыше 380 человек. Только за 2026 год составили 125 протоколов, а общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей.
Власти решили, что текущих мер недостаточно, поэтому направили в Госдуму предложение ввести более строгие санкции для водителей, которые помогают незаконно вывозить мусор.
Чтобы снизить желание сбрасывать отходы в овраги и лесополосы, в регионе обновят систему сбора мусора. На эти работы выделили 262 млн рублей из областного бюджета.
|Мероприятие по благоустройству
|Количество / Сумма
|Новые контейнерные площадки
|более 1100 шт.
|Дополнительные мусорные контейнеры
|300 шт.
|Реконструкция старых площадок
|680 объектов
|Общий объем финансирования
|262 млн рублей
"В Ростовской области планируют ужесточить меры борьбы с незаконным вывозом отходов", — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.