В Калининградской области обновили парк коммунальной техники. Регион получил 16 специализированных машин для уборки городов и поселков: ломовозы, самосвалы и мультилифты с крюковой системой. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Новый транспорт передали в эксплуатацию для содержания городских территорий и вывоза отходов. Техника поможет коммунальным службам справляться с нагрузкой, которая традиционно растет в отопительный сезон.
|Тип техники
|Назначение
|Ломовозы
|перевозка крупногабаритных отходов
|Самосвалы
|вывоз мусора и расчистка улиц
|Мультилифты
|подъем и перемещение тяжелых предметов с помощью крюковой системы
Для водителей коммунальной техники и рабочих по благоустройству замена старых машин новыми означает сокращение времени на один рейс и возможность быстрее обрабатывать проблемные участки. Прошлым годом регион уже закупил партию современных мусоровозов.
По планам правительства, обновление технической базы продолжится в ближайшие годы. Это должно упростить обслуживание городских дворов и общественных пространств.
Объяснить влияние обновления спецтехники на качество городской среды может региональный специалист.
"Обновление парка коммунальных машин, особенно специализированных ломовозов и мультилифтов, напрямую влияет на скорость ликвидации завалов из крупногабаритного мусора. В приграничных регионах с высокой плотностью застройки и активным туристическим потоком нагрузка на инфраструктуру выше, поэтому техническая оснащенность служб определяет, насколько чисто будут улицы в межсезонье", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.