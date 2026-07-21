Города задыхались от завалов: Калининградская область применила меры для очистки улиц

В Калининградской области обновили парк коммунальной техники. Регион получил 16 специализированных машин для уборки городов и поселков: ломовозы, самосвалы и мультилифты с крюковой системой. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мусоровоз и куча мусора

Новый транспорт передали в эксплуатацию для содержания городских территорий и вывоза отходов. Техника поможет коммунальным службам справляться с нагрузкой, которая традиционно растет в отопительный сезон.

Тип техники Назначение Ломовозы перевозка крупногабаритных отходов Самосвалы вывоз мусора и расчистка улиц Мультилифты подъем и перемещение тяжелых предметов с помощью крюковой системы

Для водителей коммунальной техники и рабочих по благоустройству замена старых машин новыми означает сокращение времени на один рейс и возможность быстрее обрабатывать проблемные участки. Прошлым годом регион уже закупил партию современных мусоровозов.

По планам правительства, обновление технической базы продолжится в ближайшие годы. Это должно упростить обслуживание городских дворов и общественных пространств.

Объяснить влияние обновления спецтехники на качество городской среды может региональный специалист.

"Обновление парка коммунальных машин, особенно специализированных ломовозов и мультилифтов, напрямую влияет на скорость ликвидации завалов из крупногабаритного мусора. В приграничных регионах с высокой плотностью застройки и активным туристическим потоком нагрузка на инфраструктуру выше, поэтому техническая оснащенность служб определяет, насколько чисто будут улицы в межсезонье", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова