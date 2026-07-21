Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошмар с очередями закончился: Псковская область открыла доступ к бензину для всех автомобилей
Дети ждали ремонта слишком долго: Воронежская область заставит фирму заплатить за срыв сроков
Карты города придется перерисовывать: развитие метро в Петербурге решит давний транспортный коллапс
Город рискует потерять историю: судебный спор предопределил судьбу старейшего здания в Петрозаводске
Безопасность теперь на нуле: атаки в проливе вынудили Индию искать новых поставщиков нефти
Камчатский государственный университет открыл государственную школу сёрфинга на Халактырском пляже
Работа встала, но деньги придут: соглашение с Минтрудом обеспечит выплаты крымчанам в простое
Природа Пермского края под ударом: разлив нефтепродуктов лишил регион спокойствия
Подземка больше не единственное спасение: в Санкт-Петербурге запустят альтернативную сеть

Города задыхались от завалов: Калининградская область применила меры для очистки улиц

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области обновили парк коммунальной техники. Регион получил 16 специализированных машин для уборки городов и поселков: ломовозы, самосвалы и мультилифты с крюковой системой. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мусоровоз и куча мусора
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мусоровоз и куча мусора

Новый транспорт передали в эксплуатацию для содержания городских территорий и вывоза отходов. Техника поможет коммунальным службам справляться с нагрузкой, которая традиционно растет в отопительный сезон.

Тип техники Назначение
Ломовозы перевозка крупногабаритных отходов
Самосвалы вывоз мусора и расчистка улиц
Мультилифты подъем и перемещение тяжелых предметов с помощью крюковой системы

Для водителей коммунальной техники и рабочих по благоустройству замена старых машин новыми означает сокращение времени на один рейс и возможность быстрее обрабатывать проблемные участки. Прошлым годом регион уже закупил партию современных мусоровозов.

По планам правительства, обновление технической базы продолжится в ближайшие годы. Это должно упростить обслуживание городских дворов и общественных пространств.

Объяснить влияние обновления спецтехники на качество городской среды может региональный специалист.

"Обновление парка коммунальных машин, особенно специализированных ломовозов и мультилифтов, напрямую влияет на скорость ликвидации завалов из крупногабаритного мусора. В приграничных регионах с высокой плотностью застройки и активным туристическим потоком нагрузка на инфраструктуру выше, поэтому техническая оснащенность служб определяет, насколько чисто будут улицы в межсезонье", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Авто
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Последние материалы
Усталость не проходит даже после сна: организм подает сигналы о критическом сбое
НАСА готовит запуск, которого ждали десятилетиями: новый телескоп может найти ответы о судьбе Вселенной
Болезненное детство будущей звезды: родительница Игоря Крутого раскрыла тяжёлые детали его рождения
После освобождения Ефремов получил главную роль: его экранным сыном станет звезда российского кино
Дыхание чистоты: создаем гармонию и уверенность с помощью естественного аромата кожи
Намазал и забыл — тут не работает: почему воск для лап не спасёт питомца от горячего асфальта
Проверенные решения вместо бюрократии: судьбу лунной миссии доверили гражданской спутниковой сети
Забота о себе без компромиссов: как чувствовать себя великолепно в любом возрасте
Красота, которая доводит до белого каления: какие растения превращают жизнь дачника в бесконечную уборку
Заплывшая талия уходит без скручиваний: 4 домашних движения против валиков на боках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.