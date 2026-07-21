Республика Адыгея демонстрирует рост в ключевых секторах экономики и социальной сферы. Итоги 2025 года и планы на 2026-й фиксируют рекордные показатели в сельском хозяйстве, туризме и инвестициях в человеческий капитал.
Регион привлекает капитал в реальный сектор. Запуск 20 инвестиционных проектов позволит создать 6,1 тысячи новых рабочих мест, что напрямую влияет на уровень занятости в республике.
Финансовая стратегия на следующий год предполагает существенные вложения в государственные программы. В 2026 году Адыгея выделит более 11 млрд рублей на национальные проекты.
Аграрный сектор показал высокую продуктивность. В 2025 году фермеры республики добились рекордной урожайности пшеницы. Текущая кампания по сбору зерна также проходит активно — жатва уже преодолела экватор.
Власти республики делают ставку на качество знаний и поддержку учителей. В 2025 году на развитие образования направили свыше 9,7 млрд рублей. Параллельно в регионе определили лучших специалистов — названы победители и лауреаты конкурса педагогов 2026 года.
Адыгея укрепляет статус привлекательного направления для путешественников. За 2025 год республику посетил один миллион туристов.
|Показатель
|Значение
|Туристический поток (2025)
|1 млн человек
|Инвестиции в образование (2025)
|> 9,7 млрд руб.
|Бюджет на нацпроекты (2026)
|> 11 млрд руб.
|Новые рабочие места
|6,1 тыс.
"Показатели урожайности и приток туристов свидетельствуют о жизнеспособности региональной модели развития, где сельское хозяйство и сервис работают в связке", — отмечает аналитик.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.