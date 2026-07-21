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Такого не ждали даже оптимисты: Адыгея обеспечила себе рывок, который изменит регион

Россия » Юг » Майкоп

Республика Адыгея демонстрирует рост в ключевых секторах экономики и социальной сферы. Итоги 2025 года и планы на 2026-й фиксируют рекордные показатели в сельском хозяйстве, туризме и инвестициях в человеческий капитал.

Трактор в пшеничном поле
Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трактор в пшеничном поле

Экономика и инвестиции

Регион привлекает капитал в реальный сектор. Запуск 20 инвестиционных проектов позволит создать 6,1 тысячи новых рабочих мест, что напрямую влияет на уровень занятости в республике.

Финансовая стратегия на следующий год предполагает существенные вложения в государственные программы. В 2026 году Адыгея выделит более 11 млрд рублей на национальные проекты.

Сельское хозяйство

Аграрный сектор показал высокую продуктивность. В 2025 году фермеры республики добились рекордной урожайности пшеницы. Текущая кампания по сбору зерна также проходит активно — жатва уже преодолела экватор.

Образование и развитие

Власти республики делают ставку на качество знаний и поддержку учителей. В 2025 году на развитие образования направили свыше 9,7 млрд рублей. Параллельно в регионе определили лучших специалистов — названы победители и лауреаты конкурса педагогов 2026 года.

Туризм

Адыгея укрепляет статус привлекательного направления для путешественников. За 2025 год республику посетил один миллион туристов.

Показатель Значение
Туристический поток (2025) 1 млн человек
Инвестиции в образование (2025) > 9,7 млрд руб.
Бюджет на нацпроекты (2026) > 11 млрд руб.
Новые рабочие места 6,1 тыс.

"Показатели урожайности и приток туристов свидетельствуют о жизнеспособности региональной модели развития, где сельское хозяйство и сервис работают в связке", — отмечает аналитик.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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