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Старинный фонд стал обузой: резкое падение цены на дом Бейхмана вынудило владельца сдаться

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Собственник доходного дома Бейхмана в центре Ростова-на-Дону в третий раз снижает цену на здание. Объект культурного наследия на Большой Садовой, 90, теперь предлагают за 50 миллионов рублей. Это почти в два раза меньше суммы, которую запрашивали изначально.

Ростов-на-Дону, набережная
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Ростов-на-Дону, набережная

Здание площадью 600 квадратных метров имеет классическую для доходных домов структуру: первый этаж отдали под торговые площади, а верхние два этажа отвели под жилье. На рынке объект появился несколько лет назад с ценником в 110 миллионов рублей, но покупателя не нашлось.

В конце 2025 года владелец сбросил цену до 56 миллионов рублей, а к лету 2026 года готов торговаться до 50 миллионов. Столь резкое падение стоимости может указывать на то, что расходы на содержание старинного фонда превышают прибыль от аренды торговых и жилых площадей.

Период Стоимость объекта
Первое предложение 110 млн рублей
Конец 2025 года 56 млн рублей
Лето 2026 года 50 млн рублей

Для потенциального покупателя покупка такого здания означает не только владение дорогой недвижимостью в центре, но и обязательства по сохранению облика памятника архитектуры. Снижение цены может привлечь инвесторов, готовых вложиться в реставрацию и переформатирование помещений под более прибыльный бизнес.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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