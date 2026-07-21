Собственник доходного дома Бейхмана в центре Ростова-на-Дону в третий раз снижает цену на здание. Объект культурного наследия на Большой Садовой, 90, теперь предлагают за 50 миллионов рублей. Это почти в два раза меньше суммы, которую запрашивали изначально.
Здание площадью 600 квадратных метров имеет классическую для доходных домов структуру: первый этаж отдали под торговые площади, а верхние два этажа отвели под жилье. На рынке объект появился несколько лет назад с ценником в 110 миллионов рублей, но покупателя не нашлось.
В конце 2025 года владелец сбросил цену до 56 миллионов рублей, а к лету 2026 года готов торговаться до 50 миллионов. Столь резкое падение стоимости может указывать на то, что расходы на содержание старинного фонда превышают прибыль от аренды торговых и жилых площадей.
|Период
|Стоимость объекта
|Первое предложение
|110 млн рублей
|Конец 2025 года
|56 млн рублей
|Лето 2026 года
|50 млн рублей
Для потенциального покупателя покупка такого здания означает не только владение дорогой недвижимостью в центре, но и обязательства по сохранению облика памятника архитектуры. Снижение цены может привлечь инвесторов, готовых вложиться в реставрацию и переформатирование помещений под более прибыльный бизнес.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.