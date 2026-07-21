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Миллион рублей на медицину будущего: молодой ученый из Тулы пересмотрел принципы 4D-печати

Россия » Центр » Тула

Выпускник Тульского государственного университета Михаил Верхолашин получил грант в один миллион рублей на развитие проекта медицинских имплантов. Он стал победителем федерального конкурса "Студенческий стартап".

Хрящевой имплантат
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хрящевой имплантат

Михаил объединил знания двух специальностей: бакалавриата по биотехнологии и магистратуры по машиностроению. Его разработка называется "НаноБиоКаркас". Суть проекта в создании имплантов нового поколения, которые организм человека будет отторгать реже.

Для этого инженер использует сочетание 4D-печати и электроспиннинга. Технология позволяет наносить нановолокна на каждый слой изделия. Такой подход дает возможность точно настраивать структуру импланта как на макро-, так и на наноуровне, что критически важно для приживаемости материала в тканях.

"Это еще одно подтверждение высокого уровня подготовки молодых исследователей в регионе и успешного развития научно-технологических проектов, способных найти применение в медицине и высокотехнологичной промышленности", — сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Деньги помогут Михаилу доработать технологию и усовершенствовать оборудование. Ранее в стартап-школе ТулГУ он уже создавал установку для изготовления корпусов имплантов нервов совместно с промышленным партнером университета.

Параметр Данные
Сумма гранта 1 000 000 рублей
Общее число победителей по РФ более 2,2 тысячи человек
Цель разработки повышение приживаемости медицинских имплантов

Почему это важно для региона

Появление таких проектов в Туле показывает переход местного образования от чистой теории к созданию реальных продуктов. Когда выпускник вуза не просто получает диплом, а разрабатывает технологию, востребованную в медицине и промышленности, это создает базу для развития высокотехнологичного бизнеса внутри области.

Для самого инженера и города это шанс превратить лабораторный образец в серийное производство. Если технология 4D-печати нановолокон подтвердит свою эффективность в клинике, Тула может стать одним из центров производства специализированных медицинских изделий.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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