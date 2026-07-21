Миллион рублей на медицину будущего: молодой ученый из Тулы пересмотрел принципы 4D-печати

Выпускник Тульского государственного университета Михаил Верхолашин получил грант в один миллион рублей на развитие проекта медицинских имплантов. Он стал победителем федерального конкурса "Студенческий стартап".
Михаил объединил знания двух специальностей: бакалавриата по биотехнологии и магистратуры по машиностроению. Его разработка называется "НаноБиоКаркас". Суть проекта в создании имплантов нового поколения, которые организм человека будет отторгать реже.
Для этого инженер использует сочетание 4D-печати и электроспиннинга. Технология позволяет наносить нановолокна на каждый слой изделия. Такой подход дает возможность точно настраивать структуру импланта как на макро-, так и на наноуровне, что критически важно для приживаемости материала в тканях.
"Это еще одно подтверждение высокого уровня подготовки молодых исследователей в регионе и успешного развития научно-технологических проектов, способных найти применение в медицине и высокотехнологичной промышленности", — сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Деньги помогут Михаилу доработать технологию и усовершенствовать оборудование. Ранее в стартап-школе ТулГУ он уже создавал установку для изготовления корпусов имплантов нервов совместно с промышленным партнером университета.
|Параметр
|Данные
|Сумма гранта
|1 000 000 рублей
|Общее число победителей по РФ
|более 2,2 тысячи человек
|Цель разработки
|повышение приживаемости медицинских имплантов
Появление таких проектов в Туле показывает переход местного образования от чистой теории к созданию реальных продуктов. Когда выпускник вуза не просто получает диплом, а разрабатывает технологию, востребованную в медицине и промышленности, это создает базу для развития высокотехнологичного бизнеса внутри области.
Для самого инженера и города это шанс превратить лабораторный образец в серийное производство. Если технология 4D-печати нановолокон подтвердит свою эффективность в клинике, Тула может стать одним из центров производства специализированных медицинских изделий.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.