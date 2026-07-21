Отдых в Архангельской области прервала инфекция: под угрозой оказались десятки детей и наставников

Вспышка энтеровирусной инфекции зафиксирована в детском центре отдыха "Северный Артек", расположенном в Холмогорском районе Архангельской области. По сведениям региональной прокуратуры, заболели 16 человек, среди которых 13 детей и трое взрослых сотрудников учреждения.
Прокуратура инициировала детальную проверку инцидента. Сотрудники ведомства выясняют причины массового заражения и оценивают, насколько администрация лагеря справлялась с обязанностями по обеспечению безопасности. Особое внимание уделят качеству медицинской помощи, оказанной пострадавшим сразу после обнаружения симптомов.
Специалисты Роспотребнадзора уже приступили к эпидемиологическому расследованию. В таких случаях под контроль попадают не только пищеблоки и точки водозабора, но и общие санитарные условия в жилых корпусах.
"Массовые заражения в детских лагерях часто связаны с нарушением режима дезинфекции или попаданием вируса через некачественную воду и продукты. В данном случае следственным органам предстоит выяснить, не было ли халатности при приеме сотрудников и соблюдении санитарных регламентов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Энтеровирусная инфекция опасна высокой скоростью распространения в замкнутых коллективах. Ситуация требует изоляции заболевших и усиленного медицинского контроля за контактными лицами. Для северных регионов, где логистика между поселениями бывает затруднена, оперативность медиков становится решающим фактором.
|Группа пострадавших
|Количество человек
|Дети
|13
|Взрослые (персонал)
|3
Инцидент в "Северном Артеке" произошел на фоне общего внимания к безопасности объектов детского отдыха в Поморье.
"Любое происшествие в социальном учреждении требует не только административных выводов, но и проверки финансирования защитных мер. Если бюджет лагеря позволял закупить необходимые реагенты и оборудование, но этого не сделали, вопрос переходит в плоскость ответственности должностных лиц", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
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