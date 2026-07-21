Вернули долг за темноту: крымчанам пообещали серьезную поддержку после затяжного блэкаута

Жители Крыма, оставшиеся без света из-за атак со стороны Украины более чем на двое суток, получат финансовую поддержку от государства. Минфин РФ дополнительно направит республике 5 млрд рублей на выплату адресных компенсаций. Решение о выделении средств было согласовано с президентом, о чем сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крым, Ялта набережная

Компенсации за темноту: 15 тысяч на человека

Основным критерием для начисления денег стал срок отсутствия электроэнергии — более 48 часов подряд. Сумма фиксированная: каждый пострадавший житель может рассчитывать на 15 тысяч рублей. Бюджетная поддержка призвана сгладить последствия энергетического дефицита, возникшего после повреждения инфраструктуры.

Ситуация на полуострове остается напряженной. С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Пока федеральный центр латает финансовые дыры, на местах восстанавливают контуры экстренной связи, чтобы обеспечить координацию даже в условиях блэкаута.

"Выделение дополнительных пяти миллиардов — это необходимая мера для поддержания покупательной способности населения в условиях ЧС. Такие вливания помогают не допустить резкого перекоса в региональном бюджете, который и так перегружен расходами на восстановление инфраструктуры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Зарплаты под защитой

Удар по энергетике зацепил не только быт горожан, но и работу крупных объектов. Предприятия, вынужденные остановить цеха из-за нехватки мощностей, перешли в режим простоя. Для сотрудников таких компаний предусмотрены отдельные гарантии: им выплатят 2/3 от средней заработной платы за весь период вынужденного бездействия.

Категория получателей Формат поддержки Жители без света (>48ч) Единовременно 15 000 руб. Работники в простое 2/3 от средней зарплаты

Параллельно с Крымом экономическую устойчивость демонстрируют и другие субъекты юга. Например, соседняя Адыгея наращивает вложения в развитие территорий, очистившись от старых долговых обязательств. Это показывает общую тенденцию федерального центра к экстренному укреплению южных рубежей.

"Административные споры по таким выплатам неизбежны, особенно в части фиксации времени отсутствия услуги. Важно, чтобы региональное законодательство четко прописывало порядок подтверждения блэкаута через акты энергоснабжающих организаций, иначе суды захлебнутся в жалобах", — предупредила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Риски и долгосрочные прогнозы

Эксперты отмечают, что разовые выплаты решают текущую социальную проблему, но не устраняют корень бедствия. Энергетическая безопасность Крыма требует глубокой модернизации и защиты узловых станций. Пока ситуация стабилизируется за счет резервов, в Азовской акватории экологи фиксируют рост загрязнения нефтью, что также требует внимания ведомств на фоне общей дестабилизации инфраструктуры.

Ответы на популярные вопросы

Как доказать, что света не было двое суток?

Основанием служат официальные графики отключений и акты ресурсоснабжающих организаций, подтверждающие аварийный режим в конкретном населенном пункте.

Можно ли получить деньги, если свет отключали частями?

Нет, период отсутствия электроэнергии должен составлять более 48 часов непрерывно по условиям текущей программы компенсаций.

Куда подавать заявление на выплату 15 тысяч?

Сбор данных обычно осуществляется через портал Госуслуг или местные отделения МФЦ при предъявлении паспорта с регистрацией в зоне ЧС.

Помогут ли бизнесу, пострадавшему от блэкаута?

Помимо компенсаций зарплат сотрудникам, власти обсуждают меры налогового стимулирования и льготного кредитования для пострадавших предприятий АПК и ритейла.

Читайте также:

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов , юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова