Почти 42% петербуржцев будут жить в пешеходной доступности от станций метро к 2030 году. Об этом сообщил генеральный директор АО "Метрострой Северной Столицы" Дмитрий Васильев на заседании правительства.
Чтобы достичь этого показателя, городу нужно открыть 10 новых станций. За это время общая протяженность линий метрополитена увеличится на 17,1 км.
Финансирование проекта распределено в рамках адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. Общий объем средств составляет 201,7 млрд рублей.
|Год
|Сумма финансирования (млрд руб.)
|2026
|42,6
|2027
|76,3
|2028
|82,8
Комитет по строительству подтвердил старт прокладки тоннеля к терминалу высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проходческий щит движется от станции "Каретная" у Обводного канала в сторону "Лиговского проспекта — 2".
Сейчас в городе работают шесть проходческих комплексов. Пять из них задействованы на Красносельско-Калининской линии, причем четыре щита сосредоточены на участке от "Путиловской" до "Каретной". Все используемые комплексы произведены в России.
"Доля жителей Петербурга, проживающих в зоне пешеходной доступности станций метро, вырастет до 41,9%", — сообщил генеральный директор АО "Метрострой Северной Столицы" Дмитрий Васильев.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.