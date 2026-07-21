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Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Почти 42% петербуржцев будут жить в пешеходной доступности от станций метро к 2030 году. Об этом сообщил генеральный директор АО "Метрострой Северной Столицы" Дмитрий Васильев на заседании правительства.

Метро, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Метро, Санкт-Петербург

Чтобы достичь этого показателя, городу нужно открыть 10 новых станций. За это время общая протяженность линий метрополитена увеличится на 17,1 км.

Финансирование проекта распределено в рамках адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. Общий объем средств составляет 201,7 млрд рублей.

Год Сумма финансирования (млрд руб.)
2026 42,6
2027 76,3
2028 82,8

Текущая проходка и техника

Комитет по строительству подтвердил старт прокладки тоннеля к терминалу высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проходческий щит движется от станции "Каретная" у Обводного канала в сторону "Лиговского проспекта — 2".

Сейчас в городе работают шесть проходческих комплексов. Пять из них задействованы на Красносельско-Калининской линии, причем четыре щита сосредоточены на участке от "Путиловской" до "Каретной". Все используемые комплексы произведены в России.

"Доля жителей Петербурга, проживающих в зоне пешеходной доступности станций метро, вырастет до 41,9%", — сообщил генеральный директор АО "Метрострой Северной Столицы" Дмитрий Васильев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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