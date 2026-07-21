Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушистый левша у вас дома: простой тест, чтобы узнать ведущую лапу у кошки
Океан превратился в токсичную ловушку: гигантская живая масса отрезала целые страны от чистой воды
Цены замрут на месте: новое решение по топливу поставило жирную точку в спорах ведомств
Отдых в Архангельской области прервала инфекция: под угрозой оказались десятки детей и наставников
Магия под ногами: как превратить бумажный мусор в главное оружие против сорняков
Пьёте коллаген для омоложения? Учёные раскрыли неприятную правду про популярные БАДы
Последний безопасный маршрут оказался под вопросом: что теперь происходит с мировым рынком нефти
Вернули долг за темноту: крымчанам пообещали серьезную поддержку после затяжного блэкаута
Летний гардероб на высоте: 12 микротрендов, которые мгновенно преобразят ваш образ

Угроза поджидает прямо на пороге вашего дома: регион столкнулся с резким всплеском опасной активности

Россия » Центр » Липецк

В Липецкой области зафиксировали 3 901 случай укуса клещами. Почти 40% пострадавших — дети, их число составило 1 513 человек.

Осторожно, клещи в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осторожно, клещи в лесу

Анализы в лабораториях показали, что 26,5% клещей переносили инфекции. Это ниже среднего показателя по России, где заражен каждый третий паразит (33%).

Заболевание % зараженных клещей
Иксодовый клещевой боррелиоз 19,7%
Гранулоцитарный анаплазмоз 6,5%
Моноцитарный эрлихиоз 0,3%

Большинство людей подверглись нападению прямо у себя дома или на приусадебных участках — здесь зафиксировано 71,6% случаев. Реже клещи кусали жителей в лесах и на природе (12,7%), в СНТ (6,7%), городских парках (2,7%) и на кладбищах (1,3%).

В регионе анализы на наличие возбудителей болезней проводят в областной клинической инфекционной больнице, областном кожно-венерологическом диспансере и лабораториях центра гигиены и эпидемиологии. Точный диагноз нужен врачам, чтобы подобрать правильное лечение для пациента.

Несмотря на активность паразитов, число заболевших боррелиозом в Липецкой области остается стабильно низким — обычно от 10 до 15 человек в год.

Специалисты рекомендуют косить траву и убирать сухостой вокруг жилых построек. Чистый участок снижает вероятность встречи с клещом.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Краснодарский край
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Пушистый левша у вас дома: простой тест, чтобы узнать ведущую лапу у кошки
Океан превратился в токсичную ловушку: гигантская живая масса отрезала целые страны от чистой воды
Цены замрут на месте: новое решение по топливу поставило жирную точку в спорах ведомств
Отдых в Архангельской области прервала инфекция: под угрозой оказались десятки детей и наставников
Магия под ногами: как превратить бумажный мусор в главное оружие против сорняков
Пьёте коллаген для омоложения? Учёные раскрыли неприятную правду про популярные БАДы
Последний безопасный маршрут оказался под вопросом: что теперь происходит с мировым рынком нефти
Вернули долг за темноту: крымчанам пообещали серьезную поддержку после затяжного блэкаута
Летний гардероб на высоте: 12 микротрендов, которые мгновенно преобразят ваш образ
Тишина как в премиум-классе: простой водительский фокус против мерзкого скрипа дверей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.