В Липецкой области зафиксировали 3 901 случай укуса клещами. Почти 40% пострадавших — дети, их число составило 1 513 человек.
Анализы в лабораториях показали, что 26,5% клещей переносили инфекции. Это ниже среднего показателя по России, где заражен каждый третий паразит (33%).
|Заболевание
|% зараженных клещей
|Иксодовый клещевой боррелиоз
|19,7%
|Гранулоцитарный анаплазмоз
|6,5%
|Моноцитарный эрлихиоз
|0,3%
Большинство людей подверглись нападению прямо у себя дома или на приусадебных участках — здесь зафиксировано 71,6% случаев. Реже клещи кусали жителей в лесах и на природе (12,7%), в СНТ (6,7%), городских парках (2,7%) и на кладбищах (1,3%).
В регионе анализы на наличие возбудителей болезней проводят в областной клинической инфекционной больнице, областном кожно-венерологическом диспансере и лабораториях центра гигиены и эпидемиологии. Точный диагноз нужен врачам, чтобы подобрать правильное лечение для пациента.
Несмотря на активность паразитов, число заболевших боррелиозом в Липецкой области остается стабильно низким — обычно от 10 до 15 человек в год.
Специалисты рекомендуют косить траву и убирать сухостой вокруг жилых построек. Чистый участок снижает вероятность встречи с клещом.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.