Угроза поджидает прямо на пороге вашего дома: регион столкнулся с резким всплеском опасной активности

В Липецкой области зафиксировали 3 901 случай укуса клещами. Почти 40% пострадавших — дети, их число составило 1 513 человек.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осторожно, клещи в лесу

Анализы в лабораториях показали, что 26,5% клещей переносили инфекции. Это ниже среднего показателя по России, где заражен каждый третий паразит (33%).

Заболевание % зараженных клещей Иксодовый клещевой боррелиоз 19,7% Гранулоцитарный анаплазмоз 6,5% Моноцитарный эрлихиоз 0,3%

Большинство людей подверглись нападению прямо у себя дома или на приусадебных участках — здесь зафиксировано 71,6% случаев. Реже клещи кусали жителей в лесах и на природе (12,7%), в СНТ (6,7%), городских парках (2,7%) и на кладбищах (1,3%).

В регионе анализы на наличие возбудителей болезней проводят в областной клинической инфекционной больнице, областном кожно-венерологическом диспансере и лабораториях центра гигиены и эпидемиологии. Точный диагноз нужен врачам, чтобы подобрать правильное лечение для пациента.

Несмотря на активность паразитов, число заболевших боррелиозом в Липецкой области остается стабильно низким — обычно от 10 до 15 человек в год.

Специалисты рекомендуют косить траву и убирать сухостой вокруг жилых построек. Чистый участок снижает вероятность встречи с клещом.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова