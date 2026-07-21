Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушистый левша у вас дома: простой тест, чтобы узнать ведущую лапу у кошки
Океан превратился в токсичную ловушку: гигантская живая масса отрезала целые страны от чистой воды
Цены замрут на месте: новое решение по топливу поставило жирную точку в спорах ведомств
Отдых в Архангельской области прервала инфекция: под угрозой оказались десятки детей и наставников
Магия под ногами: как превратить бумажный мусор в главное оружие против сорняков
Пьёте коллаген для омоложения? Учёные раскрыли неприятную правду про популярные БАДы
Последний безопасный маршрут оказался под вопросом: что теперь происходит с мировым рынком нефти
Вернули долг за темноту: крымчанам пообещали серьезную поддержку после затяжного блэкаута
Летний гардероб на высоте: 12 микротрендов, которые мгновенно преобразят ваш образ

Невероятное упорство вопреки обстоятельствам: юг России объединился ради интеллектуального марафона

Россия » Юг » Элиста

В Элисте завершились шахматные соревнования среди незрячих и слабовидящих спортсменов. Межрегиональный турнир 2026 года собрал участников из Калмыкии и пяти регионов Юга России: Дагестана, Ставрополья, Кубани, Волгоградской и Ростовской областей.

Шахматы
Фото: unsplash.com by Praveen Thirumurugan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шахматы

Интеллектуальные поединки продолжались два дня. За досками встретились как опытные гроссмейстеры, так и любители. Состязания приурочили к Году единства народов России и 95-летию Калмыцкой организации Всероссийского общества слепых. Организатором выступил марафон "Сила России" при поддержке сторонников партии "Единая Россия".

"Турнир — важный шаг в развитии адаптивного спорта, социальной реабилитации и укреплении дружеских связей между регионами", — подчеркнул президент федерации шахмат Калмыкии Алексей Этеев.

Проект "Единая страна — Доступная среда", в рамках которого прошел турнир, направлен на интеграцию людей с ограничениями по здоровью в общественную жизнь. Помимо спортивной составляющей, инициатива развивает инфраструктуру в городах и селах, помогая создавать равные условия для всех жителей страны.

Регионы-участники События и юбилеи
Калмыкия, Дагестан, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области Год единства народов России, 95-летие Калмыцкого отделения ВОС
Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Финансовая стратегия Пензенской области: региональные власти подготовили план экстренного сокращения обязательств
Миллиарды ушел в прошлое, а долги сгорели дотла: Адыгея готовит скачок расходов на развитие территорий
Старые вагоны уходят в прошлое навсегда: глобальное обновление инфраструктуры северной столицы началось
Школы в Чебоксарах выглядят неузнаваемо: масштабные изменения навсегда повлияли на учебный процесс
Астраханский топливный коллапс развенчался: лимиты на заправках взлетели до сорока литров
Лекарства перестают работать: невидимая угроза в детских реанимациях достигла критического предела
Привычные ПДД перестали быть гарантией безопасности: дороги охватил тотальный мобильный надзор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Водителям Твери придется перестроиться: Волоколамский путепровод окончательно сменил вектор движения
Десять лет за одну ошибку: Псковская область вскрыла схему с оборудованием для обмана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.