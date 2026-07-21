Невероятное упорство вопреки обстоятельствам: юг России объединился ради интеллектуального марафона

В Элисте завершились шахматные соревнования среди незрячих и слабовидящих спортсменов. Межрегиональный турнир 2026 года собрал участников из Калмыкии и пяти регионов Юга России: Дагестана, Ставрополья, Кубани, Волгоградской и Ростовской областей.

Фото: unsplash.com by Praveen Thirumurugan is licensed under Free to use under the Unsplash License Шахматы

Интеллектуальные поединки продолжались два дня. За досками встретились как опытные гроссмейстеры, так и любители. Состязания приурочили к Году единства народов России и 95-летию Калмыцкой организации Всероссийского общества слепых. Организатором выступил марафон "Сила России" при поддержке сторонников партии "Единая Россия".

"Турнир — важный шаг в развитии адаптивного спорта, социальной реабилитации и укреплении дружеских связей между регионами", — подчеркнул президент федерации шахмат Калмыкии Алексей Этеев.

Проект "Единая страна — Доступная среда", в рамках которого прошел турнир, направлен на интеграцию людей с ограничениями по здоровью в общественную жизнь. Помимо спортивной составляющей, инициатива развивает инфраструктуру в городах и селах, помогая создавать равные условия для всех жителей страны.

Регионы-участники События и юбилеи Калмыкия, Дагестан, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области Год единства народов России, 95-летие Калмыцкого отделения ВОС

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева