Невероятное упорство вопреки обстоятельствам: юг России объединился ради интеллектуального марафона

В Элисте завершились шахматные соревнования среди незрячих и слабовидящих спортсменов. Межрегиональный турнир 2026 года собрал участников из Калмыкии и пяти регионов Юга России: Дагестана, Ставрополья, Кубани, Волгоградской и Ростовской областей.
Интеллектуальные поединки продолжались два дня. За досками встретились как опытные гроссмейстеры, так и любители. Состязания приурочили к Году единства народов России и 95-летию Калмыцкой организации Всероссийского общества слепых. Организатором выступил марафон "Сила России" при поддержке сторонников партии "Единая Россия".
"Турнир — важный шаг в развитии адаптивного спорта, социальной реабилитации и укреплении дружеских связей между регионами", — подчеркнул президент федерации шахмат Калмыкии Алексей Этеев.
Проект "Единая страна — Доступная среда", в рамках которого прошел турнир, направлен на интеграцию людей с ограничениями по здоровью в общественную жизнь. Помимо спортивной составляющей, инициатива развивает инфраструктуру в городах и селах, помогая создавать равные условия для всех жителей страны.
|Регионы-участники
|События и юбилеи
|Калмыкия, Дагестан, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области
|Год единства народов России, 95-летие Калмыцкого отделения ВОС
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