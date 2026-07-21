Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий "гаражную амнистию" еще на пять лет. Теперь владельцы частных гаражей могут оформить права на постройку и землю под ней в упрощенном порядке до 1 сентября 2031 года. Ранее программа должна была закончиться в 2026 году.
Механизм позволяет легализовать объекты без сложных судебных тяжб и длительного сбора документов, что особенно актуально для старых гаражных кооперативов в промышленных городах и северных поселках, где многие постройки появились десятилетия назад без надлежащих разрешений.
|Показатель
|Значение
|Количество легализованных объектов
|более 746 тыс.
|Ожидаемое число новых регистраций
|минимум 500 тыс.
|Новый срок действия программы
|до 01.09.2031
"По нашим оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено", — сообщил соавтор поправок, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Для жителей Сибири и Севера, где гараж часто служит не только местом хранения машины, но и мастерской или складом для заготовок, легализация собственности решает несколько проблем. Во-первых, это защищает владельца от сноса постройки при реконструкции городских сетей или дорог — собственник получает право на законную компенсацию.
Во-вторых, наличие документов на землю упрощает вопросы энергоснабжения. Официальный статус объекта позволяет законно подключить электричество и привести в порядок инженерные сети, что критически важно в условиях сурового климата.
Владелец может зарегистрировать гараж и участок под ним быстрее и с меньшим количеством документов, чем при обычном оформлении недвижимости.
Срок действия амнистии теперь продлен до сентября 2031 года.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.