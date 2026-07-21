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Гаражи вне закона спасены на десять лет: Дума убрала последнюю черту для полумиллиона владельцев

Россия » Сибирь » Барнаул

Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий "гаражную амнистию" еще на пять лет. Теперь владельцы частных гаражей могут оформить права на постройку и землю под ней в упрощенном порядке до 1 сентября 2031 года. Ранее программа должна была закончиться в 2026 году.

Гараж - panoramio (8)
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Cкляренко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гараж - panoramio (8)

Механизм позволяет легализовать объекты без сложных судебных тяжб и длительного сбора документов, что особенно актуально для старых гаражных кооперативов в промышленных городах и северных поселках, где многие постройки появились десятилетия назад без надлежащих разрешений.

Показатель Значение
Количество легализованных объектов более 746 тыс.
Ожидаемое число новых регистраций минимум 500 тыс.
Новый срок действия программы до 01.09.2031

"По нашим оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено", — сообщил соавтор поправок, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Почему это важно для регионов

Для жителей Сибири и Севера, где гараж часто служит не только местом хранения машины, но и мастерской или складом для заготовок, легализация собственности решает несколько проблем. Во-первых, это защищает владельца от сноса постройки при реконструкции городских сетей или дорог — собственник получает право на законную компенсацию.

Во-вторых, наличие документов на землю упрощает вопросы энергоснабжения. Официальный статус объекта позволяет законно подключить электричество и привести в порядок инженерные сети, что критически важно в условиях сурового климата.

Ответы на популярные вопросы

Что дает упрощенный порядок?

Владелец может зарегистрировать гараж и участок под ним быстрее и с меньшим количеством документов, чем при обычном оформлении недвижимости.

Когда нужно успеть подать документы?

Срок действия амнистии теперь продлен до сентября 2031 года.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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