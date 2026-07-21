Билеты куплены, а паспорт не отдают: Брянская область заставила тысячи людей погасить долги

Запрет на выезд за границу заставил жителей Брянской области выплатить долги на 247 млн рублей. Данные за первое полугодие предоставили в региональном управлении службы судебных приставов.

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С января по июнь приставы направили в пограничную службу ФСБ более 17 тысяч постановлений об ограничении права на выезд. Эта мера оказалась действенной: сумма возвращенных средств выросла на 14 млн рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Особенно заметен рост выплат по алиментам. Чтобы получить возможность уехать из страны, должники перевели 4 млн рублей, что в два раза превышает прошлогодний показатель.

Показатель Значение Общая сумма возвращенных долгов (январь-июнь) 247 млн рублей Количество постановлений об ограничении выезда 17 тыс. штук Текущее число ограниченных в выезде должников 52 тыс. человек

Сейчас в регионе остается 52 тысячи человек, которым закрыт выезд за рубеж. Среди них более пяти тысяч брянцев, задолжавших по алиментам.

"Запрет налагают по задолженностям, связанным с алиментами, возмещением вреда здоровью, причинённого преступлением, из-за кредиторской задолженности, задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи", — уточнили специалисты службы судебных приставов.

Ответы на популярные вопросы

За какие долги могут закрыть выезд из страны?

Ограничение вводится при наличии задолженностей по кредитам, ЖКХ, алиментам или при необходимости возместить вред здоровью, если сумма долга достигла установленного законом порога.

Как снять ограничение на выезд?

Для отмены запрета необходимо полностью погасить задолженность и предоставить подтверждающие документы судебным приставам, которые затем направят соответствующее уведомление в пограничную службу.

Для обычного жителя региона такая мера становится единственным способом заставить должника, имеющего средства, но игнорирующего требования закона, закрыть финансовые обязательства перед семьей, банком или коммунальными службами.

Экспертная проверка:

юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова