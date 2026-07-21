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Исторический центр Астрахани ожидает обновление: подход к главным достопримечательностям стал иным

Россия » Юг » Астрахань

В Астрахани обновляют улицу Коммунистическую. Дорожники приводят в порядок одну из главных магистралей центра, которая ведет к Астраханскому театру оперы и балета, музею-заповеднику и дому купца Тетюшинова. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

тротуарная плитка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тротуарная плитка

Сейчас основные силы рабочих сосредоточены на тротуарах. На всем протяжении улицы укладывают цветную плитку общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Этот этап готов на 40%: бригады одновременно ставят бордюры и монтируют покрытие.

С проезжей частью ситуация следующая: первый слой асфальта уже лежит. Второй слой нанесут сразу после установки бордюров. Финальным этапом станет монтаж более двух тысяч метров леерного ограждения, установка знаков и нанесение разметки.

Параметр Показатель
Протяженность участка 1,6 км
Площадь новой плитки ~ 13 000 кв. м
Длина новых ограждений более 2 000 пог. м
Срок завершения осень 2024 года

Для города ремонт этой улицы имеет особое значение. Коммунистическая проходит через исторический центр, где сосредоточены памятники архитектуры, включая Шатровую башню и образцы деревянного зодчества XIX века. Обновление инфраструктуры сделает доступ к этим объектам удобнее для горожан и туристов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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