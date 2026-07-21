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Саратовская область получила внеплановые миллиарды: регион готовится к масштабной смене приоритетов

Россия » Поволжье » Саратов

Саратовская область получила дополнительные 2,5 миллиарда рублей в виде целевых поступлений на 2026 год. Об этом сообщили на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности областной думы, где министр финансов Ирина Бегинина представила поправки в закон о региональной казне.

Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

Дополнительное финансирование стало возможным благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Эти средства позволят региону закрыть ряд приоритетных задач в социальной и инфраструктурной сферах.

Направление расходов Сумма (млн руб.)
Горячее питание в школах 804,8
Выплаты педагогам 233,5
Благоустройство Ленинского района Саратова 295
Развитие наземного электрического транспорта 1 200

Особое внимание уделили школьному питанию и поддержке учителей. Федеральная дотация в размере 1,3 млрд рублей заменит часть областных средств, которые теперь перераспределят на другие нужды региона.

"В доходах областного бюджета отражено увеличение благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 год в общей сумме 2,5 миллиарда", — сообщила министр финансов Ирина Бегинина.

Итоговые параметры областного бюджета на 2026 год с учетом поправок выглядят так: доходы составят 199,1 млрд рублей, расходы — 224,7 млрд рублей. Дефицит бюджета оценивается в 25,6 млрд рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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