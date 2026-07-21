Привычные ПДД перестали быть гарантией безопасности: дороги охватил тотальный мобильный надзор

Патрульные автомобили Госавтоинспекции в Великом Новгороде и Новгородском округе начали использовать мобильные комплексы "Кордон.Про". Оборудование монтируют в багажные отделения машин, что позволяет фиксировать нарушения в движении без остановки патрульного автомобиля.
Система автоматически определяет превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Также комплекс распознает водителей, которые используют телефон за рулем или нарушают правила остановки и стоянки.
За 2026 год устройства зафиксировали 4569 случаев превышения скорости.
"Соблюдение ПДД теперь контролируется не точечно (в зонах стационарных комплексов), а непрерывно — в зависимости от реального поведения водителя на всём протяжении пути. В 2026 году продолжится работа по оснащению районных подразделений области такими комплексами. Это позволит выявлять опасных водителей без остановки транспортных средств", — отметил начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов.
Для водителей региона это означает, что контроль теперь не привязан к конкретным камерам на дорогах. Мобильные комплексы делают надзор за трафиком постоянным на любом участке пути.
|Что фиксирует "Кордон.Про"
|Тип нарушения
|Скоростной режим
|Превышение установленного лимита
|Маневры
|Выезд на встречную полосу, проезд на красный свет
|Дисциплина водителя
|Телефон за рулем, неправильная парковка
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