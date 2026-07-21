Привычные ПДД перестали быть гарантией безопасности: дороги охватил тотальный мобильный надзор

Патрульные автомобили Госавтоинспекции в Великом Новгороде и Новгородском округе начали использовать мобильные комплексы "Кордон.Про". Оборудование монтируют в багажные отделения машин, что позволяет фиксировать нарушения в движении без остановки патрульного автомобиля.

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Система автоматически определяет превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Также комплекс распознает водителей, которые используют телефон за рулем или нарушают правила остановки и стоянки.

За 2026 год устройства зафиксировали 4569 случаев превышения скорости.

"Соблюдение ПДД теперь контролируется не точечно (в зонах стационарных комплексов), а непрерывно — в зависимости от реального поведения водителя на всём протяжении пути. В 2026 году продолжится работа по оснащению районных подразделений области такими комплексами. Это позволит выявлять опасных водителей без остановки транспортных средств", — отметил начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов.

Для водителей региона это означает, что контроль теперь не привязан к конкретным камерам на дорогах. Мобильные комплексы делают надзор за трафиком постоянным на любом участке пути.

Что фиксирует "Кордон.Про" Тип нарушения Скоростной режим Превышение установленного лимита Маневры Выезд на встречную полосу, проезд на красный свет Дисциплина водителя Телефон за рулем, неправильная парковка