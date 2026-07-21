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Водителям Твери придется перестроиться: Волоколамский путепровод окончательно сменил вектор движения

Россия » Центр » Тверь

С 22 июля 2026 года в Твери изменится порядок движения автомобилей и автобусов по Волоколамскому путепроводу. Перестройку схемы проезда привязали к окончанию первого этапа ремонта.

Ночная автомагистраль
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ночная автомагистраль

Водители смогут проехать по правой половине моста, которую до этого перекрывали для работ. В свою очередь, левая часть путепровода станет недоступной — движение со стороны микрорайона «Южный» ограничат.

"Схема организации дорожного движения будет зеркальна существующей, движение будет осуществляться по двум полосам, по одной в каждую сторону. Особых затруднений при движении по путепроводу не ожидается. Для движения пешеходов вдоль проезжей части будет оборудована и огорожена специальная зона", — сообщил начальник отдела ремонта и капитального строительства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Сергей Фомин.

Для жителей ближайших районов и водителей, использующих этот маршрут, основные изменения коснутся направления заезда. Пешеходы смогут передвигаться по специально оборудованному и огороженному коридору вдоль дороги.

Статус Состояние полосы
Правая половина Открыта для транспорта
Левая половина Закрыта (со стороны мкр. «Южный»)
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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