Десять лет за одну ошибку: Псковская область вскрыла схему с оборудованием для обмана

Спортивный комментатор из Пскова Александр Кузьмин присоединился к акции #НеТотЗаработок. Блогеры предупреждают молодежь об опасности использования сим-боксов — оборудования, которое мошенники используют для обмана людей через сим-карты.

Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

В своем видеоролике Кузьмин призвал жителей региона игнорировать предложения в социальных сетях о "легком заработке" с помощью таких устройств. Он подчеркнул, что установка сим-бокса дома может привести к уголовному сроку до десяти лет.

"Лёгкий заработок, — думают они, а в итоге получают десять лет тюрьмы. В интернете появился новый способ лёгкого заработка — сим-боксы. Просят вас взять этот сим-бокс, он у вас дома. И далее мошенники используют сим-карты, чтобы обманывать людей. Ни в каких социальных сетях на просьбы получить сим-боксы не соглашайтесь. Жизнь дороже", — сказал Александр Кузьмин.

Флешмоб начался в июне после встречи блогеров Ингушетии с сотрудниками ФСБ. Сейчас эстафету приняла Псковская область, после чего акция перейдет в Новгородскую область.

Риски оказались реальными: недавно уроженец Великих Лук попал под следствие за использование сим-боксов. По версии следствия, с помощью этого оборудования мошенники похищали деньги у граждан по всей России. Суд отправил псковича в СИЗО на два месяца.