Свободное время вместо изнурительных процедур: Рязань перевела хроническую терапию в ночной режим

В Рязани начали применять аппараты для ночного диализа. Теперь пациенты с почечной недостаточностью могут проходить очистку крови во время сна, что освобождает их день для работы и личных дел.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Врач изучает документы у стеклянной стены отделения реанимации

При обычном дневном гемодиализе человек проводит несколько часов в клинике, что часто делает невозможным полноценное трудоустройство или учебу. Ночной метод позволяет удалять токсины и лишнюю жидкость из организма, пока пациент спит. Утром человек просыпается готовым к обычному распорядку дня.

Для людей с хронической почечной недостаточностью такая смена графика означает возвращение к привычному ритму жизни. Снижается нагрузка на организм, а необходимость посещать медицинское учреждение в светлое время суток исчезает.

"Ночное применение диализа значительно улучшает качество жизни пациентов, снижая нагрузку на организм и позволяя вести более нормальный образ жизни", — пояснили специалисты.

Внедрение технологии требует от врачей и медсестер более строгого мониторинга состояния пациентов в ночные смены, так как контроль за процессом должен оставаться непрерывным.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова