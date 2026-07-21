Поворотный момент для курортной инфраструктуры юга: утвержден амбициозный план масштабного освоения

Минстрой Запорожской области утвердил генеральный план Приморского муниципального округа. Документ разработал Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) при поддержке госкорпорации ВЭБ. РФ, сообщает ЗАН.

Фото: wikimapia by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Центральная площадь в Бердянске

Генплан закладывает комплексное развитие территории: промышленный кластер на более чем 100 га и туристическую инфраструктуру на берегу Азовского моря. Ожидается создание около 5 тысяч рабочих мест.

Промышленный блок: от рыбоводства до агротехнопарка

В промышленной зоне планируется разместить:

морской рыбопитомник и рыбоводный завод;

агротехнопарк;

реконструкцию элеватора в поселке Елизаветовка;

девять животноводческих ферм;

кирпичный завод в городе Приморске;

мясоперерабатывающий комплекс возле села Партизаны;

ряд производственных площадок севернее села Преслав.

Акцент сделан на агропромышленном комплексе и переработке местного сырья. Объекты расположены с учётом логистики и имеющейся инфраструктуры поселков округа.

Туристический кластер: два узла на побережье

По словам директора ЕИПП РФ Дины Саттаровой, рекреационное развитие сосредоточено в двух точках.

В городе Приморске появится:

причальная инфраструктура и центр круизного туризма;

туристско-спортивный комплекс с отелем;

лечебно-оздоровительный корпус с детской школой плавания.

Общая площадь объектов — около 31 тыс. кв. м.

В поселке Набережное (участок почти 200 га) запланированы:

три отеля;

спа-комплекс;

детский оздоровительный лагерь;

водно-спортивный курортный комплекс (55 тыс. кв. м).

Проекты увязаны с формированием комплексного водного маршрута вдоль побережья Азовского моря и запуском пассажирского сообщения по линии Геническ — Кирилловка — Приморск — Бердянск — Урзуф протяжённостью более 250 км.

Вход в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"

Утверждённый генплан станет основой для создания курорта "Приморск" в составе федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что аналогичный документ разработан для соседнего Бердянского муниципального округа.

Суммарные показатели по двум округам:

Показатель Плановое значение (Приморский + Бердянский округа) Ввод жилья свыше 140 тыс. кв. м Реконструкция автодорог около 130 км Школы, детсады, социальные объекты несколько десятков (кап. ремонт или новостройка) Обновление коммунальных сетей порядка 250 км Объекты водо- и электроснабжения более 150

Таким образом, генплан Приморского округа — часть межмуниципальной стратегии развития приазовского кластера, где промышленная база и туристический продукт проектируются синхронно с обновлением инженерной основы и жилищного фонда.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов