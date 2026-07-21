Минстрой Запорожской области утвердил генеральный план Приморского муниципального округа. Документ разработал Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) при поддержке госкорпорации ВЭБ. РФ, сообщает ЗАН.
Генплан закладывает комплексное развитие территории: промышленный кластер на более чем 100 га и туристическую инфраструктуру на берегу Азовского моря. Ожидается создание около 5 тысяч рабочих мест.
В промышленной зоне планируется разместить:
Акцент сделан на агропромышленном комплексе и переработке местного сырья. Объекты расположены с учётом логистики и имеющейся инфраструктуры поселков округа.
По словам директора ЕИПП РФ Дины Саттаровой, рекреационное развитие сосредоточено в двух точках.
В городе Приморске появится:
Общая площадь объектов — около 31 тыс. кв. м.
В поселке Набережное (участок почти 200 га) запланированы:
Проекты увязаны с формированием комплексного водного маршрута вдоль побережья Азовского моря и запуском пассажирского сообщения по линии Геническ — Кирилловка — Приморск — Бердянск — Урзуф протяжённостью более 250 км.
Утверждённый генплан станет основой для создания курорта "Приморск" в составе федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что аналогичный документ разработан для соседнего Бердянского муниципального округа.
Суммарные показатели по двум округам:
|Показатель
|Плановое значение (Приморский + Бердянский округа)
|Ввод жилья
|свыше 140 тыс. кв. м
|Реконструкция автодорог
|около 130 км
|Школы, детсады, социальные объекты
|несколько десятков (кап. ремонт или новостройка)
|Обновление коммунальных сетей
|порядка 250 км
|Объекты водо- и электроснабжения
|более 150
Таким образом, генплан Приморского округа — часть межмуниципальной стратегии развития приазовского кластера, где промышленная база и туристический продукт проектируются синхронно с обновлением инженерной основы и жилищного фонда.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.