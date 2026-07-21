Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школы в Чебоксарах выглядят неузнаваемо: масштабные изменения навсегда повлияли на учебный процесс
Астраханский топливный коллапс развенчался: лимиты на заправках взлетели до сорока литров
Лекарства перестают работать: невидимая угроза в детских реанимациях достигла критического предела
Привычные ПДД перестали быть гарантией безопасности: дороги охватил тотальный мобильный надзор
Водителям Твери придется перестроиться: Волоколамский путепровод окончательно сменил вектор движения
Десять лет за одну ошибку: Псковская область вскрыла схему с оборудованием для обмана
Свободное время вместо изнурительных процедур: Рязань перевела хроническую терапию в ночной режим
Топливный рынок РФ пересмотрел правила игры: новые барьеры ограничили аппетиты крупных импортеров
Спина не болит, а талия тает: забытое дыхательное движение против выпирающего живота

Поворотный момент для курортной инфраструктуры юга: утвержден амбициозный план масштабного освоения

Россия » Новороссия » Запорожье

Минстрой Запорожской области утвердил генеральный план Приморского муниципального округа. Документ разработал Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) при поддержке госкорпорации ВЭБ. РФ, сообщает ЗАН.

Центральная площадь в Бердянске
Фото: wikimapia by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Центральная площадь в Бердянске

Генплан закладывает комплексное развитие территории: промышленный кластер на более чем 100 га и туристическую инфраструктуру на берегу Азовского моря. Ожидается создание около 5 тысяч рабочих мест.

Промышленный блок: от рыбоводства до агротехнопарка

В промышленной зоне планируется разместить:

  • морской рыбопитомник и рыбоводный завод;
  • агротехнопарк;
  • реконструкцию элеватора в поселке Елизаветовка;
  • девять животноводческих ферм;
  • кирпичный завод в городе Приморске;
  • мясоперерабатывающий комплекс возле села Партизаны;
  • ряд производственных площадок севернее села Преслав.

Акцент сделан на агропромышленном комплексе и переработке местного сырья. Объекты расположены с учётом логистики и имеющейся инфраструктуры поселков округа.

Туристический кластер: два узла на побережье

По словам директора ЕИПП РФ Дины Саттаровой, рекреационное развитие сосредоточено в двух точках.

В городе Приморске появится:

  • причальная инфраструктура и центр круизного туризма;
  • туристско-спортивный комплекс с отелем;
  • лечебно-оздоровительный корпус с детской школой плавания.

Общая площадь объектов — около 31 тыс. кв. м.

В поселке Набережное (участок почти 200 га) запланированы:

  • три отеля;
  • спа-комплекс;
  • детский оздоровительный лагерь;
  • водно-спортивный курортный комплекс (55 тыс. кв. м).

Проекты увязаны с формированием комплексного водного маршрута вдоль побережья Азовского моря и запуском пассажирского сообщения по линии Геническ — Кирилловка — Приморск — Бердянск — Урзуф протяжённостью более 250 км.

Вход в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"

Утверждённый генплан станет основой для создания курорта "Приморск" в составе федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что аналогичный документ разработан для соседнего Бердянского муниципального округа.

Суммарные показатели по двум округам:

Показатель Плановое значение (Приморский + Бердянский округа)
Ввод жилья свыше 140 тыс. кв. м
Реконструкция автодорог около 130 км
Школы, детсады, социальные объекты несколько десятков (кап. ремонт или новостройка)
Обновление коммунальных сетей порядка 250 км
Объекты водо- и электроснабжения более 150

Таким образом, генплан Приморского округа — часть межмуниципальной стратегии развития приазовского кластера, где промышленная база и туристический продукт проектируются синхронно с обновлением инженерной основы и жилищного фонда.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Экономика и бизнес
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Нефть
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Разрыв шаблона в провинции: в Тамбове и Мичуринске создадут пространство совершенно иного уровня
Летний асфальт усеян телами насекомых: критическая системная перегрузка экосистемы подтвердилась
Затянувшаяся баталия за здание в Брянске завершилась: чем закончилась борьба с ведомством
Водителям Башкортостана пора менять привычки: сложившаяся обстановка предрекает серьезные задержки
Школьники внезапно стали богаче: решение правительства Нижегородской области пересмотрело доходы
Ситуация на заправках Тамбовской области прояснилась: инструмент в смартфоне спас от лишних трат
Миф о заснувшем метаболизме: почему на самом деле диеты перестают работать после 40 лет
Кошка не отводит взгляд от стены: признаки, которые нельзя игнорировать ради безопасности
Неожиданный старт конвейера в Санкт-Петербурге: перемены на заводе определили судьбу бюджетных авто
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.