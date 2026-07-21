В Тамбове завершено две трети плановых работ по обновлению дорожной разметки. С начала сезона нанесено 42 тысячи квадратных метров из запланированных 64 тысяч. Работы охватывают 197 улиц общей протяжённостью 272,5 километра.
Основной объём работ выполняется в ночное время — с 19:00 до 7:00. Такой график позволяет не блокировать движение транспорта в часы пик и минимизирует неудобства для водителей и пешеходов.
Пояснили в комитете городского хозяйства администрации Тамбова: выбор материала зависит от нагрузки на участке дороги.
"Мы используем два типа материалов. Термопластик более износостоек и применяется на участках с высокой транспортной нагрузкой. Он дольше сохраняет видимость и устойчив к истиранию. Краска проще в нанесении, но требует более частого обновления. Например, на улице Советской разметка выполнена термопластиком. Она обладает хорошей светоотражающей способностью и стирается только в местах частого перестроения", — отметили в комитете городского хозяйства администрации Тамбова.
Термопластик (около 13 тысяч кв. м) наносят на главные магистрали и перекрёстки с интенсивным движением: Советская (от Комсомольской площади до Красноармейской), Интернациональная, Набережная (от Советской до Базарной), Рассказовское шоссе, бульвары Энтузиастов и Агапкина, Пролетарская (от Интернациональной до Мичуринской), Астраханская, Чичерина, Свободная.
Краской обновляют разметку на улицах с меньшей загрузностью: Гастелло, Авиационная, 40 лет Октября, Бастионная, Московская, Лермонтовская, Чичканова, Степана Разина, Защитная, Менделеева, Базарная и других.
Часть работ выполняется в рамках гарантийных обязательств подрядчиков. Процесс продолжается.
|Показатель
|Значение
|План по площади разметки
|64 000 кв. м
|Выполнено на текущую дату
|42 000 кв. м (66%)
|Охват улиц
|197 наименований
|Общая протяжённость
|272,5 км
|Термопластик (высокая нагрузка)
|~13 000 кв. м
|Режим работы
|19:00–7:00
Качественная разметка — не просто эстетика, а элемент безопасности. Ночные работы и дифференцированный подход к материалам — стандарт современного подхода к обслуживанию дорожной сети.
"Ночной режим работы при обновлении разметки — это индустриальный стандарт для городов с населением более полумиллиона человек. Днём на магистралях Тамбова слишком интенсивное движение: любая полоса, перекрытая под сушку краски или термопластика, мгновенно создаёт пробку. Выбор материала по нагрузке — грамотная экономия бюджета. Термопластик дороже в 3–4 раза, но служит 3–5 лет против 6–12 месяцев у краски. На транзитных улицах — Советской, Интернациональной, Рассказовском шоссе — это единственно верное решение. На квартальных улочках краска оправдана: нагрузка ниже, износ минимален, замена дешевле. Важно, что администрация ведёт учёт гарантийных работ — это значит, контроль качества не заканчивается приёмкой акта", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.