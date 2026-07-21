Дороги Тамбова переживают масштабные перемены: ночной график работы вскрыл скрытые проблемы трафика

В Тамбове завершено две трети плановых работ по обновлению дорожной разметки. С начала сезона нанесено 42 тысячи квадратных метров из запланированных 64 тысяч. Работы охватывают 197 улиц общей протяжённостью 272,5 километра.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорожная разметка

Основной объём работ выполняется в ночное время — с 19:00 до 7:00. Такой график позволяет не блокировать движение транспорта в часы пик и минимизирует неудобства для водителей и пешеходов.

Два материала — разные задачи

Пояснили в комитете городского хозяйства администрации Тамбова: выбор материала зависит от нагрузки на участке дороги.

"Мы используем два типа материалов. Термопластик более износостоек и применяется на участках с высокой транспортной нагрузкой. Он дольше сохраняет видимость и устойчив к истиранию. Краска проще в нанесении, но требует более частого обновления. Например, на улице Советской разметка выполнена термопластиком. Она обладает хорошей светоотражающей способностью и стирается только в местах частого перестроения", — отметили в комитете городского хозяйства администрации Тамбова.

Термопластик (около 13 тысяч кв. м) наносят на главные магистрали и перекрёстки с интенсивным движением: Советская (от Комсомольской площади до Красноармейской), Интернациональная, Набережная (от Советской до Базарной), Рассказовское шоссе, бульвары Энтузиастов и Агапкина, Пролетарская (от Интернациональной до Мичуринской), Астраханская, Чичерина, Свободная.

Краской обновляют разметку на улицах с меньшей загрузностью: Гастелло, Авиационная, 40 лет Октября, Бастионная, Московская, Лермонтовская, Чичканова, Степана Разина, Защитная, Менделеева, Базарная и других.

Часть работ выполняется в рамках гарантийных обязательств подрядчиков. Процесс продолжается.

Показатель Значение План по площади разметки 64 000 кв. м Выполнено на текущую дату 42 000 кв. м (66%) Охват улиц 197 наименований Общая протяжённость 272,5 км Термопластик (высокая нагрузка) ~13 000 кв. м Режим работы 19:00–7:00

Почему это важно для города

Качественная разметка — не просто эстетика, а элемент безопасности. Ночные работы и дифференцированный подход к материалам — стандарт современного подхода к обслуживанию дорожной сети.

"Ночной режим работы при обновлении разметки — это индустриальный стандарт для городов с населением более полумиллиона человек. Днём на магистралях Тамбова слишком интенсивное движение: любая полоса, перекрытая под сушку краски или термопластика, мгновенно создаёт пробку. Выбор материала по нагрузке — грамотная экономия бюджета. Термопластик дороже в 3–4 раза, но служит 3–5 лет против 6–12 месяцев у краски. На транзитных улицах — Советской, Интернациональной, Рассказовском шоссе — это единственно верное решение. На квартальных улочках краска оправдана: нагрузка ниже, износ минимален, замена дешевле. Важно, что администрация ведёт учёт гарантийных работ — это значит, контроль качества не заканчивается приёмкой акта", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

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специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова