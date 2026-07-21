Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свободное время вместо изнурительных процедур: Рязань перевела хроническую терапию в ночной режим
Топливный рынок РФ пересмотрел правила игры: новые барьеры ограничили аппетиты крупных импортеров
Поворотный момент для курортной инфраструктуры юга: утвержден амбициозный план масштабного освоения
Спина не болит, а талия тает: забытое дыхательное движение против выпирающего живота
Плацкарт, купе или СВ: какой вагон может приятно удивить, а какой — разочаровать в пути
Не каждая пропитка стоит целое состояние: этот состав помогает дереву не гнить годами
Россия в мировом рейтинге дорожной безопасности: что позволило избежать худшего сценария
Непрекращающийся натиск стихии требует немедленных мер: на помощь прибывают резервные силы
Полгода ждали этого рывка: Кузбасс изменил вектор добычи угля после затяжного спада

Дороги Тамбова переживают масштабные перемены: ночной график работы вскрыл скрытые проблемы трафика

Россия » Центр » Тамбов

В Тамбове завершено две трети плановых работ по обновлению дорожной разметки. С начала сезона нанесено 42 тысячи квадратных метров из запланированных 64 тысяч. Работы охватывают 197 улиц общей протяжённостью 272,5 километра.

Дорожная разметка
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная разметка

Основной объём работ выполняется в ночное время — с 19:00 до 7:00. Такой график позволяет не блокировать движение транспорта в часы пик и минимизирует неудобства для водителей и пешеходов.

Два материала — разные задачи

Пояснили в комитете городского хозяйства администрации Тамбова: выбор материала зависит от нагрузки на участке дороги.

"Мы используем два типа материалов. Термопластик более износостоек и применяется на участках с высокой транспортной нагрузкой. Он дольше сохраняет видимость и устойчив к истиранию. Краска проще в нанесении, но требует более частого обновления. Например, на улице Советской разметка выполнена термопластиком. Она обладает хорошей светоотражающей способностью и стирается только в местах частого перестроения", — отметили в комитете городского хозяйства администрации Тамбова.

Термопластик (около 13 тысяч кв. м) наносят на главные магистрали и перекрёстки с интенсивным движением: Советская (от Комсомольской площади до Красноармейской), Интернациональная, Набережная (от Советской до Базарной), Рассказовское шоссе, бульвары Энтузиастов и Агапкина, Пролетарская (от Интернациональной до Мичуринской), Астраханская, Чичерина, Свободная.

Краской обновляют разметку на улицах с меньшей загрузностью: Гастелло, Авиационная, 40 лет Октября, Бастионная, Московская, Лермонтовская, Чичканова, Степана Разина, Защитная, Менделеева, Базарная и других.

Часть работ выполняется в рамках гарантийных обязательств подрядчиков. Процесс продолжается.

Показатель Значение
План по площади разметки 64 000 кв. м
Выполнено на текущую дату 42 000 кв. м (66%)
Охват улиц 197 наименований
Общая протяжённость 272,5 км
Термопластик (высокая нагрузка) ~13 000 кв. м
Режим работы 19:00–7:00

Почему это важно для города

Качественная разметка — не просто эстетика, а элемент безопасности. Ночные работы и дифференцированный подход к материалам — стандарт современного подхода к обслуживанию дорожной сети.

"Ночной режим работы при обновлении разметки — это индустриальный стандарт для городов с населением более полумиллиона человек. Днём на магистралях Тамбова слишком интенсивное движение: любая полоса, перекрытая под сушку краски или термопластика, мгновенно создаёт пробку. Выбор материала по нагрузке — грамотная экономия бюджета. Термопластик дороже в 3–4 раза, но служит 3–5 лет против 6–12 месяцев у краски. На транзитных улицах — Советской, Интернациональной, Рассказовском шоссе — это единственно верное решение. На квартальных улочках краска оправдана: нагрузка ниже, износ минимален, замена дешевле. Важно, что администрация ведёт учёт гарантийных работ — это значит, контроль качества не заканчивается приёмкой акта", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Экономика и бизнес
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Разрыв шаблона в провинции: в Тамбове и Мичуринске создадут пространство совершенно иного уровня
Летний асфальт усеян телами насекомых: критическая системная перегрузка экосистемы подтвердилась
Затянувшаяся баталия за здание в Брянске завершилась: чем закончилась борьба с ведомством
Водителям Башкортостана пора менять привычки: сложившаяся обстановка предрекает серьезные задержки
Школьники внезапно стали богаче: решение правительства Нижегородской области пересмотрело доходы
Ситуация на заправках Тамбовской области прояснилась: инструмент в смартфоне спас от лишних трат
Миф о заснувшем метаболизме: почему на самом деле диеты перестают работать после 40 лет
Кошка не отводит взгляд от стены: признаки, которые нельзя игнорировать ради безопасности
Неожиданный старт конвейера в Санкт-Петербурге: перемены на заводе определили судьбу бюджетных авто
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.