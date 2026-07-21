Непрекращающийся натиск стихии требует немедленных мер: на помощь прибывают резервные силы

Томская область получит дополнительную помощь в борьбе с лесными пожарами. К тушению направят 50 специалистов из Иркутской области. Решение приняли на заседании комиссии Рослесхоза по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Тушение лесного пожара

Ситуация в регионе остается сложной. На 21 июля зафиксировано 31 возгорание, огонь охватил 21,8 тыс. гектаров леса. Четыре очага площадью 15 тыс. гектаров удалось локализовать.

Показатель Значение Общая площадь пожаров 21,8 тыс. га Локализованные участки 15 тыс. га Задействованный персонал 450 человек Техника и авиация 21 машина, 3 самолета/вертолета

В регионе введены режимы ЧС регионального, межрегионального и федерального уровней. По данным областного департамента лесного хозяйства, огонь зафиксирован в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Тегульдетском и Улу-Юльском лесничествах.

Сейчас в Томской области работают 253 сотрудника Федеральной Авиалесоохраны и пожарных из восьми регионов: Омской, Новосибирской, Архангельской, Кировской, Мурманской областей, а также из Хакасии, Хабаровского и Пермского краёв. Для ликвидации наиболее сложных участков 20 специалистов Авиалесоохраны проводят взрывные работы.

"В Томскую область для помощи в тушении лесных пожаров направят ещё 50 специалистов из Иркутской области", — сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова