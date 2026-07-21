Томская область получит дополнительную помощь в борьбе с лесными пожарами. К тушению направят 50 специалистов из Иркутской области. Решение приняли на заседании комиссии Рослесхоза по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Ситуация в регионе остается сложной. На 21 июля зафиксировано 31 возгорание, огонь охватил 21,8 тыс. гектаров леса. Четыре очага площадью 15 тыс. гектаров удалось локализовать.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь пожаров
|21,8 тыс. га
|Локализованные участки
|15 тыс. га
|Задействованный персонал
|450 человек
|Техника и авиация
|21 машина, 3 самолета/вертолета
В регионе введены режимы ЧС регионального, межрегионального и федерального уровней. По данным областного департамента лесного хозяйства, огонь зафиксирован в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Тегульдетском и Улу-Юльском лесничествах.
Сейчас в Томской области работают 253 сотрудника Федеральной Авиалесоохраны и пожарных из восьми регионов: Омской, Новосибирской, Архангельской, Кировской, Мурманской областей, а также из Хакасии, Хабаровского и Пермского краёв. Для ликвидации наиболее сложных участков 20 специалистов Авиалесоохраны проводят взрывные работы.
"В Томскую область для помощи в тушении лесных пожаров направят ещё 50 специалистов из Иркутской области", — сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.