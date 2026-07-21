Полгода ждали этого рывка: Кузбасс изменил вектор добычи угля после затяжного спада

Добыча угля в Сибирском федеральном округе в мае впервые за полгода выросла. Об этом сообщается в докладе Центрального банка РФ.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Самсвал БЕЛАЗ в карьере

Показатели пошли вверх благодаря росту цен на энергоносители и увеличению экспортных поставок. Наиболее заметный сдвиг зафиксировали в Кузбассе: в мае экспорт угля ускорился почти до 20% в годовом выражении. Для сравнения, в марте и апреле этот показатель составлял 13,5%.

Рост внешних отгрузок позволил региону увеличить объемы добычи после длительного спада.

Период Темпы экспорта угля в Кузбассе (г/г) Март — апрель 13,5% Май почти 20%

"Положительная динамика стала лучше из-за роста экспортных поставок и цен на энергоносители", — говорится в докладе ЦБ РФ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов