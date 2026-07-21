Добыча угля в Сибирском федеральном округе в мае впервые за полгода выросла. Об этом сообщается в докладе Центрального банка РФ.
Показатели пошли вверх благодаря росту цен на энергоносители и увеличению экспортных поставок. Наиболее заметный сдвиг зафиксировали в Кузбассе: в мае экспорт угля ускорился почти до 20% в годовом выражении. Для сравнения, в марте и апреле этот показатель составлял 13,5%.
Рост внешних отгрузок позволил региону увеличить объемы добычи после длительного спада.
|Период
|Темпы экспорта угля в Кузбассе (г/г)
|Март — апрель
|13,5%
|Май
|почти 20%
"Положительная динамика стала лучше из-за роста экспортных поставок и цен на энергоносители", — говорится в докладе ЦБ РФ.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.