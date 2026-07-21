Леса буквально уходят в огонь: Томская область получит подкрепление, которое изменит ход борьбы

В Томскую область направляют 50 авиапожарных из Иркутской области. Решение о переброске специалистов ОГАУ "Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов" принял Рослесхоз, чтобы усилить борьбу с лесными пожарами в регионе.

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На 21 июля в области зафиксировали 34 возгорания. Огонь распространился на территории семи лесничеств: Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Тегульдетского и Улу-Юльского. Семь очагов пожаров удалось локализовать.

"Ранее в Томскую область направили 253 работника федеральной Авиалесоохраны, а также лесопожарные формирования Омской, Новосибирской, Архангельской, Кировской, Мурманской областей, Республики Хакасия, Хабаровского и Пермского краев", — сообщил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Ситуация в регионе остается напряженной: режим ЧС действует с 13 июня. Пик активности пожаров пришелся на период, когда за сутки фиксировали до 60 возгораний. Накануне, 20 июля, количество активных пожаров составляло 21.

Показатель Значение Количество пожаров на 21 июля 34 Максимальное число пожаров за сутки 60 Новый контингент из Иркутской области 50 специалистов

Привлечение авиапожарных из Иркутской области критически важно для удаленных территорий, таких как Верхнекетское или Улу-Юльское лесничества, где наземный доступ к очагам ограничен расстояниями и отсутствием дорог. Воздушная разведка и сбросы воды позволяют сдерживать огонь до прибытия наземных групп.

Экспертная проверка:

специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова