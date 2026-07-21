Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поворотный момент для курортной инфраструктуры юга: утвержден амбициозный план масштабного освоения
Спина не болит, а талия тает: забытое дыхательное движение против выпирающего живота
Плацкарт, купе или СВ: какой вагон может приятно удивить, а какой — разочаровать в пути
Не каждая пропитка стоит целое состояние: этот состав помогает дереву не гнить годами
Россия в мировом рейтинге дорожной безопасности: что позволило избежать худшего сценария
Непрекращающийся натиск стихии требует немедленных мер: на помощь прибывают резервные силы
Полгода ждали этого рывка: Кузбасс изменил вектор добычи угля после затяжного спада
Дороги Тамбова переживают масштабные перемены: ночной график работы вскрыл скрытые проблемы трафика
Законный урожай или чужое имущество: кому на самом деле принадлежат фрукты с нависающих ветвей

Леса буквально уходят в огонь: Томская область получит подкрепление, которое изменит ход борьбы

Россия » Сибирь » Томск

В Томскую область направляют 50 авиапожарных из Иркутской области. Решение о переброске специалистов ОГАУ "Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов" принял Рослесхоз, чтобы усилить борьбу с лесными пожарами в регионе.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

На 21 июля в области зафиксировали 34 возгорания. Огонь распространился на территории семи лесничеств: Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Тегульдетского и Улу-Юльского. Семь очагов пожаров удалось локализовать.

"Ранее в Томскую область направили 253 работника федеральной Авиалесоохраны, а также лесопожарные формирования Омской, Новосибирской, Архангельской, Кировской, Мурманской областей, Республики Хакасия, Хабаровского и Пермского краев", — сообщил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Ситуация в регионе остается напряженной: режим ЧС действует с 13 июня. Пик активности пожаров пришелся на период, когда за сутки фиксировали до 60 возгораний. Накануне, 20 июля, количество активных пожаров составляло 21.

Показатель Значение
Количество пожаров на 21 июля 34
Максимальное число пожаров за сутки 60
Новый контингент из Иркутской области 50 специалистов

Привлечение авиапожарных из Иркутской области критически важно для удаленных территорий, таких как Верхнекетское или Улу-Юльское лесничества, где наземный доступ к очагам ограничен расстояниями и отсутствием дорог. Воздушная разведка и сбросы воды позволяют сдерживать огонь до прибытия наземных групп.

Экспертная проверка:
специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Наука и техника
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Краснодарский край
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Разрыв шаблона в провинции: в Тамбове и Мичуринске создадут пространство совершенно иного уровня
Летний асфальт усеян телами насекомых: критическая системная перегрузка экосистемы подтвердилась
Затянувшаяся баталия за здание в Брянске завершилась: чем закончилась борьба с ведомством
Водителям Башкортостана пора менять привычки: сложившаяся обстановка предрекает серьезные задержки
Школьники внезапно стали богаче: решение правительства Нижегородской области пересмотрело доходы
Ситуация на заправках Тамбовской области прояснилась: инструмент в смартфоне спас от лишних трат
Миф о заснувшем метаболизме: почему на самом деле диеты перестают работать после 40 лет
Кошка не отводит взгляд от стены: признаки, которые нельзя игнорировать ради безопасности
Неожиданный старт конвейера в Санкт-Петербурге: перемены на заводе определили судьбу бюджетных авто
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.