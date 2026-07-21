В Томскую область направляют 50 авиапожарных из Иркутской области. Решение о переброске специалистов ОГАУ "Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов" принял Рослесхоз, чтобы усилить борьбу с лесными пожарами в регионе.
На 21 июля в области зафиксировали 34 возгорания. Огонь распространился на территории семи лесничеств: Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Тегульдетского и Улу-Юльского. Семь очагов пожаров удалось локализовать.
"Ранее в Томскую область направили 253 работника федеральной Авиалесоохраны, а также лесопожарные формирования Омской, Новосибирской, Архангельской, Кировской, Мурманской областей, Республики Хакасия, Хабаровского и Пермского краев", — сообщил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.
Ситуация в регионе остается напряженной: режим ЧС действует с 13 июня. Пик активности пожаров пришелся на период, когда за сутки фиксировали до 60 возгораний. Накануне, 20 июля, количество активных пожаров составляло 21.
|Показатель
|Значение
|Количество пожаров на 21 июля
|34
|Максимальное число пожаров за сутки
|60
|Новый контингент из Иркутской области
|50 специалистов
Привлечение авиапожарных из Иркутской области критически важно для удаленных территорий, таких как Верхнекетское или Улу-Юльское лесничества, где наземный доступ к очагам ограничен расстояниями и отсутствием дорог. Воздушная разведка и сбросы воды позволяют сдерживать огонь до прибытия наземных групп.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.