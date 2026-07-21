Полки магазинов наконец заполнятся: в Калининградскую область завезли огромные партии овощей

В Калининградскую область завезли более 1,4 тысячи тонн продовольственного картофеля. Поставки прибыли из Сербии, Египта, Азербайджана и Беларуси, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Основной объем продукции обеспечила Сербия — в регион поступило 877 тонн. Из Египта привезли 442 тонны, из Азербайджана — 83 тонны, из Беларуси — 21 тонну.
|Страна-поставщик
|Объем поставок (тонн)
|Сербия
|877
|Египет
|442
|Азербайджан
|83
|Беларусь
|21
Перед продажей весь картофель проверили в Калининградском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ". Специалисты подтвердили отсутствие карантинных объектов, после чего товар выпустили в оборот.
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