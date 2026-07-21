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Полки магазинов наконец заполнятся: в Калининградскую область завезли огромные партии овощей

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградскую область завезли более 1,4 тысячи тонн продовольственного картофеля. Поставки прибыли из Сербии, Египта, Азербайджана и Беларуси, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Мужчина проверяет ассортимент салатов в холодильнике супермаркета
Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены
Мужчина проверяет ассортимент салатов в холодильнике супермаркета

Основной объем продукции обеспечила Сербия — в регион поступило 877 тонн. Из Египта привезли 442 тонны, из Азербайджана — 83 тонны, из Беларуси — 21 тонну.

Страна-поставщик Объем поставок (тонн)
Сербия 877
Египет 442
Азербайджан 83
Беларусь 21

Перед продажей весь картофель проверили в Калининградском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ". Специалисты подтвердили отсутствие карантинных объектов, после чего товар выпустили в оборот.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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