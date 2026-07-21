Дерево разлетелось в щепки: десант в Нижневартовском районе предотвратил катастрофу

В Нижневартовском районе потушили лесной пожар, который начался из-за удара молнии в дерево. Чтобы добраться до очага возгорания в глухой части леса, сотрудники Авиалесоохраны Югры применили десантирование с парашютами.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

По данным специалистов Авиалесоохраны, молния ударила с такой силой, что дерево разлетелось на щепки. Из-за сильного ветра и засухи огонь быстро перекинулся на соседние участки массива. Особенность грозовых фронтов заключается в том, что они создают несколько изолированных очагов в труднодоступных местах на большом расстоянии друг от друга.

"Грозовой фронт — штука коварная. Он не бьет в одну точку, а „рассыпает“ несколько очагов одновременно. Причем в самых глухих, труднодоступных местах, в километрах друг от друга", — пояснили в Авиалесоохране Югры.

Текущий год выдался для муниципалитета тяжелым: в конце июня в районе вводили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Сейчас режим ЧС снят, но отдельные пожары все еще фиксируют. Специалисты работают на опережение, чтобы огонь не достиг жилых домов и промышленных объектов.

Показатель Значение Площадь пожаров в начале месяца 12 000 га Текущая площадь возгораний 811 га Количество задействованных сотрудников Авиалесоохраны 264 человека

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов