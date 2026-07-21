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Дерево разлетелось в щепки: десант в Нижневартовском районе предотвратил катастрофу

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

В Нижневартовском районе потушили лесной пожар, который начался из-за удара молнии в дерево. Чтобы добраться до очага возгорания в глухой части леса, сотрудники Авиалесоохраны Югры применили десантирование с парашютами.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

По данным специалистов Авиалесоохраны, молния ударила с такой силой, что дерево разлетелось на щепки. Из-за сильного ветра и засухи огонь быстро перекинулся на соседние участки массива. Особенность грозовых фронтов заключается в том, что они создают несколько изолированных очагов в труднодоступных местах на большом расстоянии друг от друга.

"Грозовой фронт — штука коварная. Он не бьет в одну точку, а „рассыпает“ несколько очагов одновременно. Причем в самых глухих, труднодоступных местах, в километрах друг от друга", — пояснили в Авиалесоохране Югры.

Текущий год выдался для муниципалитета тяжелым: в конце июня в районе вводили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Сейчас режим ЧС снят, но отдельные пожары все еще фиксируют. Специалисты работают на опережение, чтобы огонь не достиг жилых домов и промышленных объектов.

Показатель Значение
Площадь пожаров в начале месяца 12 000 га
Текущая площадь возгораний 811 га
Количество задействованных сотрудников Авиалесоохраны 264 человека
Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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