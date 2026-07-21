В Нижневартовском районе потушили лесной пожар, который начался из-за удара молнии в дерево. Чтобы добраться до очага возгорания в глухой части леса, сотрудники Авиалесоохраны Югры применили десантирование с парашютами.
По данным специалистов Авиалесоохраны, молния ударила с такой силой, что дерево разлетелось на щепки. Из-за сильного ветра и засухи огонь быстро перекинулся на соседние участки массива. Особенность грозовых фронтов заключается в том, что они создают несколько изолированных очагов в труднодоступных местах на большом расстоянии друг от друга.
"Грозовой фронт — штука коварная. Он не бьет в одну точку, а „рассыпает“ несколько очагов одновременно. Причем в самых глухих, труднодоступных местах, в километрах друг от друга", — пояснили в Авиалесоохране Югры.
Текущий год выдался для муниципалитета тяжелым: в конце июня в районе вводили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Сейчас режим ЧС снят, но отдельные пожары все еще фиксируют. Специалисты работают на опережение, чтобы огонь не достиг жилых домов и промышленных объектов.
|Показатель
|Значение
|Площадь пожаров в начале месяца
|12 000 га
|Текущая площадь возгораний
|811 га
|Количество задействованных сотрудников Авиалесоохраны
|264 человека
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.