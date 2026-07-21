Тишина в ульях на 40 километров: внезапный коллапс экосистемы лишил хозяйств главного ресурса

В Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края ветеринарная служба исключила версию об эпидемии среди пчел. Лабораторные анализы проб показали, что насекомые погибли не от инфекций или инвазионных заболеваний.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Зимовка пчел

С жалобами на массовый мор пчел обратились владельцы 23 пасек. По предварительным данным общественников и местных СМИ, на участке длиной около 40 километров погибли от 20 до 30 миллионов пчел.

Сейчас специалисты проверяют версию об отравлении. Владельцы пасек определяют лабораторию, которая проведет соответствующие исследования.

"Возможной причиной массовой гибели пчел могла стать обработка полей пестицидами в сочетании с жаркой погодой", — отметил апиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Богуславский.

Пасечники утверждают, что их не предупредили о начале химической обработки полей. Для пчеловодства в северных регионах, где сезон активного сбора меда короток, такая потеря насекомых означает серьезный удар по экономике хозяйств и риск сокращения популяций опылителей.

Показатель Данные Количество пострадавших пасек 23 Примерное число погибших пчел 20-30 млн Зона поражения около 40 км

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов