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Древние монеты под Мертвым бастионом: находка в Петербурге перевернула представление о быте солдат

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Археологи Института истории материальной культуры РАН нашли на Охтинском мысу в Петербурге скопление монет, которое, по всей вероятности, принадлежало шведскому солдату гарнизона Ниеншанца. Находку сделали в культурном слое под Мёртвым бастионом — укреплением 1660-х годов. В небольшом участке длиной около двух метров лежали 11 медных эре 1627-1629 годов чеканки и три более ранние серебряные монеты. Среди них — редкий эре Карла IX 1611 года.

Санкт-Петербург, крепость Ниеншанц
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Санкт-Петербург, крепость Ниеншанц

Научный сотрудник ИИМК РАН Константин Горлов отметил необычно хорошее сохранение монет. Их расположение и состав позволяют предположить, что они находились вместе и составляли содержимое одного кошелька. Рядовые шведские солдаты XVII века часто хранили сбережения именно в медных деньгах.

Монеты в грабах: "обол мёртвых"

Параллельно с "солдатским кошельком" исследователи изучили 10 захоронений на гарнизонном кладбище. В области головы и груди покойных лежали монеты времён королевы Кристины. Учёные видят в этом отражение древней традиции "обола мёртвых" — символической платы за переход в загробный мир, известной с античности.

Слои истории: от Ландскроны к Петербургу

За годы раскопок (с 1993 года и в 2010-х) на Охтинском мысу изучили коллекцию из 249 монет. Находятся не только шведские деньги, но и русские серебряные копейки эпохи Ивана Грозного, Бориса Годунова и Василия Шуйского. Археологи связывают их с существованием здесь торгового пункта "Невское устье" с таможней — до захвата земель шведами в 1611 году.

История места многослойна: в 1300 году шведы построили крепость Ландскрона, позже территория перешла к Новгородской республике, затем снова к Швеции — возникли город Ниен и крепость Ниеншанц. В 1703 году Ниеншанц захватил Пётр I, а вскоре внизу по Неве началось строительство Петербурга.

"Монеты сохранились в необычно хорошем состоянии. Их расположение и состав позволили предположить, что они находились вместе и, вероятно, были частью одного кошелька", — сообщил научный сотрудник ИИМК РАН Константин Горлов.
Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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