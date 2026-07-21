МЧС Челябинской области: в селе Воздвиженке зафиксировано подтопление 28 приусадебных участков

В Каслинском районе Челябинской области после дождей подтопило 28 приусадебных участков в селе Воздвиженке. Об этом 21 июля сообщили в региональном Главке МЧС.

Фото: Портал органов государственной власти Тюменской области by Василий Баранов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паводок в Ишиме и Ишимском районе в 2017 году

В целях безопасности на базе школы № 3 в селе Тюбук подготовили пункт временного размещения. Пока жители не обращались за эвакуацией.

Администрация района проводит обследование территории и расчищает русла водопропускных каналов. Работы продолжаются.