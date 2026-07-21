В Каслинском районе Челябинской области после дождей подтопило 28 приусадебных участков в селе Воздвиженке. Об этом 21 июля сообщили в региональном Главке МЧС.
В целях безопасности на базе школы № 3 в селе Тюбук подготовили пункт временного размещения. Пока жители не обращались за эвакуацией.
Администрация района проводит обследование территории и расчищает русла водопропускных каналов. Работы продолжаются.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.