Рязанские показатели вызвали волну дискуссий: регион неожиданно возглавил список лидеров по рождаемости

Рязанская область вошла в тройку регионов-лидеров по росту рождаемости в июне 2026 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «С чего начинается Родина», передаёт ТАСС.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Медицинский осмотр новорожденного

Суммарный коэффициент рождаемости увеличился в 20 субъектах страны. Наиболее значительную положительную динамику продемонстрировали Рязанская и Нижегородская области, а также Чукотский автономный округ.

Кроме того, Рязанская область попала в число 15 регионов, где выросло количество третьих и последующих рождений. По этому показателю регион также оказался среди лидеров.

Рост рождаемости, особенно третьих и последующих детей, говорит о том, что семьи в регионе чувствуют достаточную уверенность в будущем, чтобы планировать расширение. Это результат совокупности факторов: работы социальных служб, доступности жилья, поддержки многодетных семей и общей экономической обстановки в области.

Экспертная проверка:

эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова