Рязанская область вошла в тройку регионов-лидеров по росту рождаемости в июне 2026 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «С чего начинается Родина», передаёт ТАСС.
Суммарный коэффициент рождаемости увеличился в 20 субъектах страны. Наиболее значительную положительную динамику продемонстрировали Рязанская и Нижегородская области, а также Чукотский автономный округ.
Кроме того, Рязанская область попала в число 15 регионов, где выросло количество третьих и последующих рождений. По этому показателю регион также оказался среди лидеров.
Рост рождаемости, особенно третьих и последующих детей, говорит о том, что семьи в регионе чувствуют достаточную уверенность в будущем, чтобы планировать расширение. Это результат совокупности факторов: работы социальных служб, доступности жилья, поддержки многодетных семей и общей экономической обстановки в области.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.