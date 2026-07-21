Промсвязьбанк выставил на аукцион пакет активов в сфере нефтепродуктов. Продается 100% уставного капитала сразу четырех компаний: ООО "КасПетролСервис", ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "МСБ Холдинг" и ООО "НефтеПродуктСнаб".
Стартовая цена единого лота составляет 4 248 457 000 рублей. Шаг аукциона определен в размере 42 484 570 рублей. Чтобы принять участие в торгах, претендентам нужно внести задаток — 849 691 400 рублей.
Продаваемый лот объединяет предприятия, которые закрывают весь цикл нефтепродуктового бизнеса. Покупатель получит инфраструктуру для перевалки сырья, хранения, транспортировки и оптовой продажи топлива. Кроме того, компании занимаются промышленным строительством и логистикой.
Ключевым объектом лота является ООО "КасПетролСервис". Предприятие расположено на берегу Каспийского моря рядом с Махачкалинским морским торговым портом. База включает пять морских причалов с трубопроводами и оборудованием. На территории работает насосная станция ПАО "Транснефть", которая связана с нефтепроводом Баку — Новороссийск.
Остальные три компании распределяют между собой задачи по производству, торговле и строительству:
|Параметр
|Значение
|Начальная стоимость лота
|4,248 млрд рублей
|Размер задатка
|849,69 млн рублей
|Количество компаний
|4 предприятия
Появление такого консолидированного актива на рынке может привести к смене собственника стратегических логистических узлов в Дагестане. Контроль над причалами и доступом к нефтепроводу Баку — Новороссийск дает новому владельцу серьезные рычаги влияния на транспортировку и сбыт топлива в регионе.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.