Миллиарды за один лот: сделка по активам в Дагестане перекроит рынок топлива в регионе

Промсвязьбанк выставил на аукцион пакет активов в сфере нефтепродуктов. Продается 100% уставного капитала сразу четырех компаний: ООО "КасПетролСервис", ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "МСБ Холдинг" и ООО "НефтеПродуктСнаб".

Фото: commons.wikimedia.org by Sofi Kaveller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Природа Дагестана

Стартовая цена единого лота составляет 4 248 457 000 рублей. Шаг аукциона определен в размере 42 484 570 рублей. Чтобы принять участие в торгах, претендентам нужно внести задаток — 849 691 400 рублей.

График проведения торгов: Прием заявок: с 21 по 26 июля 2026 года;

Дата и время аукциона: 29 июля 2026 года в 14:30 (мск);

Площадка: АО "РАД".

Продаваемый лот объединяет предприятия, которые закрывают весь цикл нефтепродуктового бизнеса. Покупатель получит инфраструктуру для перевалки сырья, хранения, транспортировки и оптовой продажи топлива. Кроме того, компании занимаются промышленным строительством и логистикой.

Состав и специализация предприятий

Ключевым объектом лота является ООО "КасПетролСервис". Предприятие расположено на берегу Каспийского моря рядом с Махачкалинским морским торговым портом. База включает пять морских причалов с трубопроводами и оборудованием. На территории работает насосная станция ПАО "Транснефть", которая связана с нефтепроводом Баку — Новороссийск.

Остальные три компании распределяют между собой задачи по производству, торговле и строительству:

ООО "Дагестанские новые технологии" специализируется на производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, а также возведении промышленных объектов.

специализируется на производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, а также возведении промышленных объектов. ООО "МСБ Холдинг" занимается оптовой торговлей моторным топливом (включая авиационный бензин), производством металлоконструкций и строительством дорог и трубопроводов.

занимается оптовой торговлей моторным топливом (включая авиационный бензин), производством металлоконструкций и строительством дорог и трубопроводов. ООО "НефтеПродуктСнаб" также работает в сегменте оптовой торговли топливом и авиабензином, оказывает услуги по транспортировке нефти по трубам и занимается реконструкцией магистральных нефтепроводов.

Параметр Значение Начальная стоимость лота 4,248 млрд рублей Размер задатка 849,69 млн рублей Количество компаний 4 предприятия

Появление такого консолидированного актива на рынке может привести к смене собственника стратегических логистических узлов в Дагестане. Контроль над причалами и доступом к нефтепроводу Баку — Новороссийск дает новому владельцу серьезные рычаги влияния на транспортировку и сбыт топлива в регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов