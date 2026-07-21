Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древние монеты под Мертвым бастионом: находка в Петербурге перевернула представление о быте солдат
Рязанские показатели вызвали волну дискуссий: регион неожиданно возглавил список лидеров по рождаемости
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибок в сертификационных наклейках
МЧС Челябинской области: в селе Воздвиженке зафиксировано подтопление 28 приусадебных участков
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Мусорные завалы в Чувашии начинают исчезать: регион нашел способ избавиться от старой резины
Наследие Калатозова манит Голливуд: титулованный актёр готов сменить съёмочную площадку ради России
Налоговая разорвала сделки за 26 миллионов: имущество вернется в собственность дебитора через суд
Привычный творожный завтрак проигрывает: текстура блюда изменилась до неузнаваемости после смены основы

Миллиарды за один лот: сделка по активам в Дагестане перекроит рынок топлива в регионе

Россия » Юг » Махачкала

Промсвязьбанк выставил на аукцион пакет активов в сфере нефтепродуктов. Продается 100% уставного капитала сразу четырех компаний: ООО "КасПетролСервис", ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "МСБ Холдинг" и ООО "НефтеПродуктСнаб".

Природа Дагестана
Фото: commons.wikimedia.org by Sofi Kaveller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Природа Дагестана

Стартовая цена единого лота составляет 4 248 457 000 рублей. Шаг аукциона определен в размере 42 484 570 рублей. Чтобы принять участие в торгах, претендентам нужно внести задаток — 849 691 400 рублей.

График проведения торгов:
  • Прием заявок: с 21 по 26 июля 2026 года;
  • Дата и время аукциона: 29 июля 2026 года в 14:30 (мск);
  • Площадка: АО "РАД".

Продаваемый лот объединяет предприятия, которые закрывают весь цикл нефтепродуктового бизнеса. Покупатель получит инфраструктуру для перевалки сырья, хранения, транспортировки и оптовой продажи топлива. Кроме того, компании занимаются промышленным строительством и логистикой.

Состав и специализация предприятий

Ключевым объектом лота является ООО "КасПетролСервис". Предприятие расположено на берегу Каспийского моря рядом с Махачкалинским морским торговым портом. База включает пять морских причалов с трубопроводами и оборудованием. На территории работает насосная станция ПАО "Транснефть", которая связана с нефтепроводом Баку — Новороссийск.

Остальные три компании распределяют между собой задачи по производству, торговле и строительству:

  • ООО "Дагестанские новые технологии" специализируется на производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, а также возведении промышленных объектов.
  • ООО "МСБ Холдинг" занимается оптовой торговлей моторным топливом (включая авиационный бензин), производством металлоконструкций и строительством дорог и трубопроводов.
  • ООО "НефтеПродуктСнаб" также работает в сегменте оптовой торговли топливом и авиабензином, оказывает услуги по транспортировке нефти по трубам и занимается реконструкцией магистральных нефтепроводов.
Параметр Значение
Начальная стоимость лота 4,248 млрд рублей
Размер задатка 849,69 млн рублей
Количество компаний 4 предприятия

Появление такого консолидированного актива на рынке может привести к смене собственника стратегических логистических узлов в Дагестане. Контроль над причалами и доступом к нефтепроводу Баку — Новороссийск дает новому владельцу серьезные рычаги влияния на транспортировку и сбыт топлива в регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Экономика и бизнес
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Не зола и не навоз: опытные садоводы выбирают именно эту подкормку для рекордного урожая смородины
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: опытные садоводы выбирают именно эту подкормку для рекордного урожая смородины
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Разрыв шаблона в провинции: в Тамбове и Мичуринске создадут пространство совершенно иного уровня
Летний асфальт усеян телами насекомых: критическая системная перегрузка экосистемы подтвердилась
Затянувшаяся баталия за здание в Брянске завершилась: чем закончилась борьба с ведомством
Водителям Башкортостана пора менять привычки: сложившаяся обстановка предрекает серьезные задержки
Школьники внезапно стали богаче: решение правительства Нижегородской области пересмотрело доходы
Ситуация на заправках Тамбовской области прояснилась: инструмент в смартфоне спас от лишних трат
Миф о заснувшем метаболизме: почему на самом деле диеты перестают работать после 40 лет
Кошка не отводит взгляд от стены: признаки, которые нельзя игнорировать ради безопасности
Неожиданный старт конвейера в Санкт-Петербурге: перемены на заводе определили судьбу бюджетных авто
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.