Налоговая разорвала сделки за 26 миллионов: имущество вернется в собственность дебитора через суд

Рязанский Железнодорожный районный суд удовлетворил иск УФНС России по Рязанской области и признал недействительными сделки по отчуждению транспортных средств. Решение вынесено 17 июля, об этом сообщается на сайте суда.
Налоговый орган обратился в суд с требованием отменить результаты продажи автомобилей, принадлежавших одному из обществ с ограниченной ответственностью. По данным ведомства, компания накопила налоговую задолженность более 26 миллионов рублей. Зная об этом, руководство продало подвижимое имущество взаимозависимым лицам. В УФНС считают, что сделки были совершены единственно с целью затруднить взыскание долга с должника.
Суд согласился с позицией налоговой службы. Документы, подтверждающие переезд техники к "своим" покупателям, признаны недействительными. Это означает, что транспортные средства должны вернуться в собственность компании-дебитора, после чего они могут быть обращены в счет погашения задолженности перед бюджетом.
Подобные решения создают прецедент для всего региона: налоговая получает рабочий инструмент для возвращения выведенного имущества, а недобросовестные должники теряют возможность легализовать уход активов через формальные купли-продажи.
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