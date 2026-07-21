Налоговая разорвала сделки за 26 миллионов: имущество вернется в собственность дебитора через суд

Рязанский Железнодорожный районный суд удовлетворил иск УФНС России по Рязанской области и признал недействительными сделки по отчуждению транспортных средств. Решение вынесено 17 июля, об этом сообщается на сайте суда.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Передача ключей от нового автомобиля в автосалоне

Налоговый орган обратился в суд с требованием отменить результаты продажи автомобилей, принадлежавших одному из обществ с ограниченной ответственностью. По данным ведомства, компания накопила налоговую задолженность более 26 миллионов рублей. Зная об этом, руководство продало подвижимое имущество взаимозависимым лицам. В УФНС считают, что сделки были совершены единственно с целью затруднить взыскание долга с должника.

Суд согласился с позицией налоговой службы. Документы, подтверждающие переезд техники к "своим" покупателям, признаны недействительными. Это означает, что транспортные средства должны вернуться в собственность компании-дебитора, после чего они могут быть обращены в счет погашения задолженности перед бюджетом.

"Практика применения статей 61.2 и 61.3 Закона о несостоятельности (банкротстве) и статьи 179 ГК РФ показывает: суды всё чаще встают на сторону фискальных органов, когда речь идет о выводе активов к аффилированным лицам накануне или в процессе налоговых проверок. Ключевым моментом здесь — доказанность умысла: суд установил, что сделки не были рыночными и преследовали цель уйти от платежей. Для регионального бюджета возвращение таких активов — прямой путь к пополнению доходной части, а для бизнеса — сигнал, что схемы "продажи другу" перестают работать", — пояснила Светлана Фёдорова , юрист по региональному законодательству.

Подобные решения создают прецедент для всего региона: налоговая получает рабочий инструмент для возвращения выведенного имущества, а недобросовестные должники теряют возможность легализовать уход активов через формальные купли-продажи.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова