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Налоговая разорвала сделки за 26 миллионов: имущество вернется в собственность дебитора через суд

Россия » Центр » Рязань

Рязанский Железнодорожный районный суд удовлетворил иск УФНС России по Рязанской области и признал недействительными сделки по отчуждению транспортных средств. Решение вынесено 17 июля, об этом сообщается на сайте суда.

Передача ключей от нового автомобиля в автосалоне
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Передача ключей от нового автомобиля в автосалоне

Налоговый орган обратился в суд с требованием отменить результаты продажи автомобилей, принадлежавших одному из обществ с ограниченной ответственностью. По данным ведомства, компания накопила налоговую задолженность более 26 миллионов рублей. Зная об этом, руководство продало подвижимое имущество взаимозависимым лицам. В УФНС считают, что сделки были совершены единственно с целью затруднить взыскание долга с должника.

Суд согласился с позицией налоговой службы. Документы, подтверждающие переезд техники к "своим" покупателям, признаны недействительными. Это означает, что транспортные средства должны вернуться в собственность компании-дебитора, после чего они могут быть обращены в счет погашения задолженности перед бюджетом.

"Практика применения статей 61.2 и 61.3 Закона о несостоятельности (банкротстве) и статьи 179 ГК РФ показывает: суды всё чаще встают на сторону фискальных органов, когда речь идет о выводе активов к аффилированным лицам накануне или в процессе налоговых проверок. Ключевым моментом здесь — доказанность умысла: суд установил, что сделки не были рыночными и преследовали цель уйти от платежей. Для регионального бюджета возвращение таких активов — прямой путь к пополнению доходной части, а для бизнеса — сигнал, что схемы "продажи другу" перестают работать", — пояснила Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству.

Подобные решения создают прецедент для всего региона: налоговая получает рабочий инструмент для возвращения выведенного имущества, а недобросовестные должники теряют возможность легализовать уход активов через формальные купли-продажи.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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